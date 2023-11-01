Металлическая труба упала на рабочего завода «Сибур»

Ранее «Наш город» писал о том, что врачи спасли тюменца с ожогами 90%.Такая травма относится к категории несовместимой с жизнью. Ожоги мужчина получил во время тушения ландшафтного пожара в Нижнетавдинском районе в мае этого года, где вызвался добровольцем.