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Published Сегодня, 13:35

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Updated Сегодня, 13:38

Металлическая труба упала на рабочего завода «Сибур»

Металлическая труба упала на рабочего завода «Сибур»

1 ноября 2023, 13:35
Фото: 1MI
Рабочий Тобольского завода «Сибур» погиб 30 октября после того, как на него упала металлическая труба. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Погибшим от удара трубы оказался специалист новосибирской компании «Райдекс», подтвердили в Государственной инспекции труда по Тюменской области. Компания занималась устройством буронабойных свай.

Рабочий погиб днями ранее 30 октября на площадке «Сибура» — «ЗапСибНефтехим». В настоящий момент ведется расследования и выясняются причины несчастного случая.

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Ранее «Наш город» писал о том, что врачи спасли тюменца с ожогами 90%.Такая травма относится к категории несовместимой с жизнью. Ожоги мужчина получил во время тушения ландшафтного пожара в Нижнетавдинском районе в мае этого года, где вызвался добровольцем.

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