Металлическая труба упала на рабочего завода «Сибур»

Posted Сегодня, 13:35
Published Сегодня, 13:35
Modified Сегодня, 13:38
Updated Сегодня, 13:38
Погибшим от удара трубы оказался специалист новосибирской компании «Райдекс», подтвердили в Государственной инспекции труда по Тюменской области. Компания занималась устройством буронабойных свай.
Рабочий погиб днями ранее 30 октября на площадке «Сибура» — «ЗапСибНефтехим». В настоящий момент ведется расследования и выясняются причины несчастного случая.
Ранее «Наш город» писал о том, что врачи спасли тюменца с ожогами 90%.Такая травма относится к категории несовместимой с жизнью. Ожоги мужчина получил во время тушения ландшафтного пожара в Нижнетавдинском районе в мае этого года, где вызвался добровольцем.