Тюменец украл листы шумоизоляционных экранов, чтобы сделать из них теплицу

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
Modified Сегодня, 07:49
Updated Сегодня, 07:49
Тюменские стражи порядка задержали жителя села Борки 1987 года рождения, укравшего листы поликарбоната с шумоизоляционных экранов, установленных на 35 километре трассы «Тюмень — Ханты-Мансийск».
Злодеяние мужчина совершил ночью. С помощью отвертки за несколько часов он открутил пять листов и унес к себе домой. Из прозрачных экранов тюменец планировал сделать теплицу.
У ранее судимого мужчины изъяли листы, скоро их вернут на место. В отношении вора возбуждено уголовное дело.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменец поссорился со своей возлюбленной и чтобы помириться с ней, украл игрушки из игрового автомата. Молодому человеку грозит до двух лет лишения свободы.