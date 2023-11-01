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Тюменец украл листы шумоизоляционных экранов, чтобы сделать из них теплицу

Тюменец украл листы шумоизоляционных экранов, чтобы сделать из них теплицу

1 ноября 2023, 07:47
Фото: 1MI
Злодеяние мужчина совершил под покровом ночи. На то, чтобы открутить листы, он потратил несколько часов.

Тюменские стражи порядка задержали жителя села Борки 1987 года рождения, укравшего листы поликарбоната с шумоизоляционных экранов, установленных на 35 километре трассы «Тюмень — Ханты-Мансийск».

Злодеяние мужчина совершил ночью. С помощью отвертки за несколько часов он открутил пять листов и унес к себе домой. Из прозрачных экранов тюменец планировал сделать теплицу.

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У ранее судимого мужчины изъяли листы, скоро их вернут на место. В отношении вора возбуждено уголовное дело.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменец поссорился со своей возлюбленной и чтобы помириться с ней, украл игрушки из игрового автомата. Молодому человеку грозит до двух лет лишения свободы.

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#Происшествия#Тюменская область#Тюменцы#Кража#Кражи#Воровство#Любовь Селезнева
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