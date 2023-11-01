Тюменские полицейские сняли с поезда дебошира с наркотиками в кармане

Posted Сегодня, 05:11
Published Сегодня, 05:11
Modified Сегодня, 05:13
Updated Сегодня, 05:13
Сотрудники транспортной полиции Тюмени сняли с поезда «Улан-Удэ — Москва» дебошира. Как сообщили в пресс-службе Тюменского ЛО МВД России на транспорте, пьяного пассажира 1981 года рождения доставили в дежурную часть для выяснения всех обстоятельств.
В ходе осмотра у мужчины в кармане брюк нашли прозрачный пакет со смесью табака и гашишного масла. Вес находки составил около 6 граммов.
Установлено, что задержанный — житель Омской области. Мужчина ехал из Омска в Москву на заработки. Он пояснил, что растительное наркотическое вещество собрал на пустыре и изготовил в домашних условиях для личного употребления.
Мужчина уже был ранее судим за преступления имущественного характера и незаконный оборот наркотиков. Сейчас он находится под подпиской о невыезде, расследование продолжается.