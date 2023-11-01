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Тюменские полицейские сняли с поезда дебошира с наркотиками в кармане

Тюменские полицейские сняли с поезда дебошира с наркотиками в кармане

1 ноября 2023, 05:11
Фото: Маргарита Губанова / 1MI
Мужчина ехал из Омска в Москву на заработки. Внимание к себе он привлек своим неадекватным поведением.

Сотрудники транспортной полиции Тюмени сняли с поезда «Улан-Удэ — Москва» дебошира. Как сообщили в пресс-службе Тюменского ЛО МВД России на транспорте, пьяного пассажира 1981 года рождения доставили в дежурную часть для выяснения всех обстоятельств.

В ходе осмотра у мужчины в кармане брюк нашли прозрачный пакет со смесью табака и гашишного масла. Вес находки составил около 6 граммов.

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Установлено, что задержанный — житель Омской области. Мужчина ехал из Омска в Москву на заработки. Он пояснил, что растительное наркотическое вещество собрал на пустыре и изготовил в домашних условиях для личного употребления.

Мужчина уже был ранее судим за преступления имущественного характера и незаконный оборот наркотиков. Сейчас он находится под подпиской о невыезде, расследование продолжается.

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#Общество#Происшествия#Тюменская область#Поезда#Задержание#Наркотики#Наркоманы#Наркопреступления#Транспортная полиция#Любовь Селезнева
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