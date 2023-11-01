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Published Сегодня, 09:55

Modified Сегодня, 09:57

Updated Сегодня, 09:57

Аферисты проникают в дома тюменцев, притворяясь сотрудниками водоканала

Аферисты проникают в дома тюменцев, притворяясь сотрудниками водоканала

1 ноября 2023, 09:55
Фото: Midjourney
Мошенники навязывают людям услуги и товары, запугивая штрафами и неисправностями. «Росводоканал Тюмень» сообщил, что реальные сотрудники так не работают.

Неизвестные люди притворяются сотрудниками водоканала и навязывают тюменцам ненужные услуги и товары. Только за октябрь в информационно-справочную службу «Росводоканал Тюмень» поступило 17 жалоб на визиты мошенников.

«Специалисты предприятия не приходят в квартиры абонентов без приглашения. Более того, водоканал не устанавливает дополнительных фильтров и другого оборудования в квартирах абонентов», — сообщает предприятие в официальной группе ВКонтакте.
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Руководитель пресс-службы «Росводоканал Тюмень» Ирина Айданова напоминает, что сотрудники приходят только по заранее оставленной заявке, предварительно согласовывая дату и время посещения.

Схема у мошенников стандартная: человека пытаются запугать несуществующими проблемами с оборудованием и нарушениями, навязывают услуги, предлагая скидки и угрожая большими штрафами.

Ранее «Наш Город» сообщал, что аферисты оставили пожилую тюменку без дома и средств к существованию. Мошенники убедили ее оформить кредиты и продать участок, после чего перевести деньги на их счета.

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#Общество#Тюменская область#Тюменцы#Мошенничество#Мошенники#Услуги#Аферисты#Водоканал#Коммунальные услуги#Предупреждение#Квартирные аферисты#Любовь Селезнева
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