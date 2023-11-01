Аферисты проникают в дома тюменцев, притворяясь сотрудниками водоканала

Posted Сегодня, 09:55
Published Сегодня, 09:55
Modified Сегодня, 09:57
Updated Сегодня, 09:57
Неизвестные люди притворяются сотрудниками водоканала и навязывают тюменцам ненужные услуги и товары. Только за октябрь в информационно-справочную службу «Росводоканал Тюмень» поступило 17 жалоб на визиты мошенников.
«Специалисты предприятия не приходят в квартиры абонентов без приглашения. Более того, водоканал не устанавливает дополнительных фильтров и другого оборудования в квартирах абонентов», — сообщает предприятие в официальной группе ВКонтакте.
Руководитель пресс-службы «Росводоканал Тюмень» Ирина Айданова напоминает, что сотрудники приходят только по заранее оставленной заявке, предварительно согласовывая дату и время посещения.
Схема у мошенников стандартная: человека пытаются запугать несуществующими проблемами с оборудованием и нарушениями, навязывают услуги, предлагая скидки и угрожая большими штрафами.
Ранее «Наш Город» сообщал, что аферисты оставили пожилую тюменку без дома и средств к существованию. Мошенники убедили ее оформить кредиты и продать участок, после чего перевести деньги на их счета.