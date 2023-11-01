Ситуацией с выселением тюменских пенсионеров из квартиры заинтересовался Бастрыкин

Posted Сегодня, 03:30
Published Сегодня, 03:30
Modified Сегодня, 03:32
Updated Сегодня, 03:32
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту ситуации с выселением тюменских пенсионеров из их же квартиры. Об этом сообщается в Телеграм-канале «Информационный центр СК России».
«Глава ведомства поручил и. о. руководителя СУ СКР по Тюменской области Бессмельцеву А.А. представить доклад по ситуации», — говорится в публикации.
«Наш Город» рассказывал об этой ситуации. Пожилая пара проходила лечение в больнице, а когда вернулась, не смогла попасть домой. Из квартиры пенсионеров выселила их же родная дочь, теперь они вынуждены ютиться в маленькой съемной квартире.