nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:30

Published Сегодня, 03:30

Modified Сегодня, 03:32

Updated Сегодня, 03:32

Ситуацией с выселением тюменских пенсионеров из квартиры заинтересовался Бастрыкин

Ситуацией с выселением тюменских пенсионеров из квартиры заинтересовался Бастрыкин

1 ноября 2023, 03:30
Фото: 1MI
Пожилых тюменцев выселила из квартиры их же дочь, пока они лежали в больнице. Теперь пенсионеры вынуждены жить в маленькой съемной квартире.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту ситуации с выселением тюменских пенсионеров из их же квартиры. Об этом сообщается в Телеграм-канале «Информационный центр СК России».

В Тюменской области у пенсионеров украли более 500 тысяч рублей
Узнать подробнее
«Глава ведомства поручил и. о. руководителя СУ СКР по Тюменской области Бессмельцеву А.А. представить доклад по ситуации», — говорится в публикации.

«Наш Город» рассказывал об этой ситуации. Пожилая пара проходила лечение в больнице, а когда вернулась, не смогла попасть домой. Из квартиры пенсионеров выселила их же родная дочь, теперь они вынуждены ютиться в маленькой съемной квартире.

Читайте также:
Тюменским пенсионерам рассказали, как получить льготы в 2023 годуБастрыкин потребовал разобраться с нарушением прав сирот из ТюмениБастрыкин заступился за девушку-сироту из Тюменской области, обиженную властями
#Общество#Тюмень#Тюменская область#Следственный комитет#Тюменцы#Пенсионеры#Проверки#Бастрыкин Александр#Александр Бастрыкин#Любовь Селезнева
Подпишитесь
«Родители же живы еще»: тюменские пенсионеры остались без жилья из-за дочери
31 октября, 04:01
Тюмень встречает зиму грязью. Фоторепортаж со слякотных улиц города
31 октября, 08:22
Штрафы за допуслуги, снижение суммы для банкротства: нововведения ноября для тюменцев
31 октября, 04:45
График выплат пособий и пенсий в Тюменской области в ноябре 2023 года
31 октября, 07:23
Военный из Тюмени собирает деньги на протез ноги, чтобы вернуться на фронт
31 октября, 11:33
«Сомневаюсь, что там в живых кто-то остался»: на СВО погиб 27-летний тоболяк
31 октября, 14:06