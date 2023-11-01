Ситуацией с выселением тюменских пенсионеров из квартиры заинтересовался Бастрыкин

«Наш Город» рассказывал об этой ситуации. Пожилая пара проходила лечение в больнице, а когда вернулась, не смогла попасть домой. Из квартиры пенсионеров выселила их же родная дочь, теперь они вынуждены ютиться в маленькой съемной квартире.