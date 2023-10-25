Итоги дня в Тюмени: зек убил сослуживцев на СВО, бунт таксистов, сугробы и пробки

Posted 25 октября, 16:43
Published 25 октября, 16:43
Modified 25 октября, 16:45
Updated 25 октября, 16:45
Сколько бы тюменские чиновники не готовились к зиме, она для них всегда приходит неожиданно. На город обрушились первые снегопады и на работу людям пришлось добираться по сугробам.
Кто и за сколько будет убирать в этом году снег с улиц, а также куда жителям Тюмени жаловаться на некачественные снегоуборочные работы — узнал «Наш город».
Обильные осадки создают проблемы не только дорожникам. Многие водители — и это еще одна печальная закономерность — откладывают переобувание своих автомобилей до последнего. В итоге, снег, гололед и машины на летней резине — стали причиной огромных пробок по всему городу.
Не успев свыкнуться с похолоданием, на тюменцев выпало новое метеоиспытание. В четверг, 26 октября, в регионе объявлено штормовое предупреждение.
В ночь на 25 октября под Тюменью погиб водитель грузовика «Ивеко», на которого со встречного лесовоза прилетело бревно.
«С „Фрейтлайнера“ при движении упало бревно и попало на движущийся по встречной полосе „Ивеко“, из-за чего его водитель потерял управление и съехал в кювет. 44-летний житель Челябинской области, находившийся за рулем „Ивеко“, погиб», — пояснили в областной Госавтоинспекции.
Тюменские таксисты готовят тихую забастовку, которую намерены провести в День народного единства. Массовый отказ водителей выйти на линию в праздничный день может создать кучу проблем для жителей города.
Таксисты это осознают, но надеются, что они таким образом смогут привлечь внимание властей и «Яндекс Go», который не предоставляет водителям соцгарантий.
Член ОНК Тюмени Виктор Нестерук сообщил в Генпрокуратуру о пытках заключенных, которые им устраивают местные силовики.
С жалобами на издевательства к нему неоднократно обращались обвиняемые из колоний и СИЗО.
Вместе с ним в ведомство пришел московский адвокат Максим Калинов. Он уже давно занимается этим вопросом.
«Были на личном приёме в Генеральной прокуратуре, где Виктор Несетрук рассказал о дополнительных известных ему пытках, в том числе, Дениза Айдына и Михаила Губина и других. Убеждены, что результат работы непременно будет, с пытками в полиции пора заканчивать», — пояснил юрист.
Месяц назад в селе Зеленый Яр были убиты двое военнослужащих. Тела с огнестрельными ранениями местные жители обнаружили неподалеку от автобусной остановки.
В убийстве подозреваются 60-летний Шакир А., ранее судимый за наркотики и 57-летний житель Тюменской области Андрей Л., отсидевший срок за оборот оружия, кражи, разбой и грабеж. Последний в зоне СВО служил командиром подразделения «Шторм-Гладиатор». Убитые были его подчиненными.