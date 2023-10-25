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Posted 25 октября, 02:25

Published 25 октября, 02:25

Modified 25 октября, 02:28

Updated 25 октября, 02:28

В Тюменской области упавшее с лесовоза бревно убило водителя большегруза

В Тюменской области упавшее с лесовоза бревно убило водителя большегруза

25 октября 2023, 02:25
Фото: 1MI
Водитель лесовоза не заметил падения бревна. О произошедшем он узнал от другого автомобилиста.
Сюжет
ДТП

Минувшей ночью на 198 километре трассы «Шадрина — Ялуторовск» произошла авария с участием двух большегрузов.

Как сообщили в ГИБДД Тюменской области, с «Фрейтлайнера» при движении упало бревно и попало на движущийся по встречной полосе «Ивеко», из-за чего его водитель потерял управление и съехал в кювет. 44-летний житель Челябинской области, находившийся за рулем «Ивеко», погиб.

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Водитель «Фрейтлайнера» не заметил падения бревна: о случившемся он узнал от другого автомобилиста, который остановил его примерно в 500 метрах от места аварии. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее «Наш Город» рассказывал об аварии, которую устроил 16-летний подросток, не имевший водительских прав. В результате ДТП погибли 3 человека — пассажиры виновника аварии. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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#Видео#Происшествия#Тюменская область#ДТП#Жертвы ДТП#Аварии#Любовь Селезнева
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