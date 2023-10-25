В Тюменской области упавшее с лесовоза бревно убило водителя большегруза

Как сообщили в ГИБДД Тюменской области, с «Фрейтлайнера» при движении упало бревно и попало на движущийся по встречной полосе «Ивеко», из-за чего его водитель потерял управление и съехал в кювет. 44-летний житель Челябинской области, находившийся за рулем «Ивеко», погиб.