В Тюменской области упавшее с лесовоза бревно убило водителя большегруза

Posted 25 октября, 02:25
Published 25 октября, 02:25
Modified 25 октября, 02:28
Updated 25 октября, 02:28
Минувшей ночью на 198 километре трассы «Шадрина — Ялуторовск» произошла авария с участием двух большегрузов.
Как сообщили в ГИБДД Тюменской области, с «Фрейтлайнера» при движении упало бревно и попало на движущийся по встречной полосе «Ивеко», из-за чего его водитель потерял управление и съехал в кювет. 44-летний житель Челябинской области, находившийся за рулем «Ивеко», погиб.
Водитель «Фрейтлайнера» не заметил падения бревна: о случившемся он узнал от другого автомобилиста, который остановил его примерно в 500 метрах от места аварии. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства случившегося.
Ранее «Наш Город» рассказывал об аварии, которую устроил 16-летний подросток, не имевший водительских прав. В результате ДТП погибли 3 человека — пассажиры виновника аварии. По данному факту возбуждено уголовное дело.