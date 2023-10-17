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Пьяный водитель не вписался в поворот

За «пьяное» ДТП с летальным исходом житель Тюменской области сядет на 5 лет

17 октября 2023, 06:46
Фото: 1MI
Пьяный водитель не вписался в поворот
Мужчина распивал с друзьями алкоголь, после чего решил развезти их по домам. Поездка стоила жизни одному из пассажиров.
Сюжет
Суд

В июне 2023 года 39-летний тюменец отдыхал с приятелями в Вагайском районе, распивая при этом алкоголь. Будучи в нетрезвом состоянии, мужчина повез друзей на своем «Тойота Камри» в село Малиновка Аромашевского района.

Проезжая 40 километр трассы «Аромашево — Вагай», водитель не вписался в поворот и вылетел в кювет. В результате аварии погиб один из пассажиров.

Фото: Прокуратура Тюменской области

Голышмановский районный суд назначил виновнику ДТП наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет. Помимо этого, ему будет запрещено садиться за руль в течение 2 лет и 10 месяцев.

Ранее «Наш Город» рассказывал об аварии, произошедшей минувшим вечером на трассе «Заводоуковск — Падун». В ней погиб 34-летний водитель автомобиля «Лада».

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