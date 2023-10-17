За «пьяное» ДТП с летальным исходом житель Тюменской области сядет на 5 лет

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
Modified Сегодня, 06:48
Updated Сегодня, 06:48
В июне 2023 года 39-летний тюменец отдыхал с приятелями в Вагайском районе, распивая при этом алкоголь. Будучи в нетрезвом состоянии, мужчина повез друзей на своем «Тойота Камри» в село Малиновка Аромашевского района.
Проезжая 40 километр трассы «Аромашево — Вагай», водитель не вписался в поворот и вылетел в кювет. В результате аварии погиб один из пассажиров.
Голышмановский районный суд назначил виновнику ДТП наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет. Помимо этого, ему будет запрещено садиться за руль в течение 2 лет и 10 месяцев.
Ранее «Наш Город» рассказывал об аварии, произошедшей минувшим вечером на трассе «Заводоуковск — Падун». В ней погиб 34-летний водитель автомобиля «Лада».