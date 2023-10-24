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Posted 24 октября, 08:07

Published 24 октября, 08:07

Modified 24 октября, 08:09

Updated 24 октября, 08:09

Подросток устроил массовое ДТП с тремя погибшими в Тюменской области

Тюменский подросток устроил ДТП с тремя погибшими. Возбуждено уголовное дело

24 октября 2023, 08:07
Фото: ГИБДД

Подросток устроил массовое ДТП с тремя погибшими в Тюменской области

Уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в понедельник вечером на трассе Р-254 «Иртыш», возбудили следователи Голышмановского района.
Сюжет
Дети
Видео: ГИБДД

Трагедия, в которой погибли три человека, произошла по вине 16-летнего подростка за рулем ВАЗ. Несовершеннолетний водитель врезался в большегруз Scania, в результате чего последний въехал стоящий у придорожного кафе малотоннажный грузовик Mercedes.

В ДТП погибли трое пассажиров ВАЗ — двое мужчин 24-х, 52-х лет и 60-летняя женщина (все жители Бердюжского района). Несовершеннолетний водитель и 17–летний пассажир получили травмы и были госпитализированы. Также ранения в аварии получили 33-летний водитель Mercedes и 59-летний пассажир иномарки.

В настоящее время следователями и криминалистами СКР по Тюменской области проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела находится на контроле руководителя следственного управления СК России по Тюменской области Александра Кублякова.

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