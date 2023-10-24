Тюменский подросток устроил ДТП с тремя погибшими. Возбуждено уголовное дело

В ДТП погибли трое пассажиров ВАЗ — двое мужчин 24-х, 52-х лет и 60-летняя женщина (все жители Бердюжского района). Несовершеннолетний водитель и 17–летний пассажир получили травмы и были госпитализированы. Также ранения в аварии получили 33-летний водитель Mercedes и 59-летний пассажир иномарки.