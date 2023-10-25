«Гений, не иначе»: тюменец пришел на заседание в суд с наркотиками

Posted 25 октября, 07:04
Published 25 октября, 07:04
Modified 25 октября, 07:06
Updated 25 октября, 07:06
Центральный районный суд Тюмени рассмотрит уголовное дело, возбужденное в отношении 48-летнего жителя Викуловского района.
В пресс-службе региональной прокуратуры сообщили, что мужчину обвиняют в незаконных приобретении и хранении наркотических веществ. В сентябре 2023 года он пришел в Ленинский районный суд, чтобы установить отцовство на дочь.
При проверке личных вещей в барсетке мужчины был найден сверток с двумя граммами мефедрона. Зачем он принес его в суд — не известно.
Ранее «Наш город» рассказал, что сотрудники Госавтоинспекции нашли наркотические вещества в машине тюменца. Его остановили для проверки документов, но он выдал себя нервным поведением.