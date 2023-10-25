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Posted 25 октября, 07:04

Published 25 октября, 07:04

Modified 25 октября, 07:06

Updated 25 октября, 07:06

Тюменец явился на судебное заседание с наркотиками в сумке

«Гений, не иначе»: тюменец пришел на заседание в суд с наркотиками

25 октября 2023, 07:04
Фото: Маргарита Губанова / 1MI

Тюменец явился на судебное заседание с наркотиками в сумке

Мужчина пришел в суд, чтобы установить отцовство на дочь. «Отец года» не учел, что на входе в здание будет досмотр.
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Суд

Центральный районный суд Тюмени рассмотрит уголовное дело, возбужденное в отношении 48-летнего жителя Викуловского района.

В пресс-службе региональной прокуратуры сообщили, что мужчину обвиняют в незаконных приобретении и хранении наркотических веществ. В сентябре 2023 года он пришел в Ленинский районный суд, чтобы установить отцовство на дочь.

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При проверке личных вещей в барсетке мужчины был найден сверток с двумя граммами мефедрона. Зачем он принес его в суд — не известно.

Ранее «Наш город» рассказал, что сотрудники Госавтоинспекции нашли наркотические вещества в машине тюменца. Его остановили для проверки документов, но он выдал себя нервным поведением.

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