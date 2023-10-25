nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 октября, 08:24

Published 25 октября, 08:24

Modified 25 октября, 10:01

Updated 25 октября, 10:01

В Тюмени полиция перешла на усиленный режим работы

В Тюмени сотрудников полиции перевели на 12-часовой рабочий день

25 октября 2023, 08:24
Фото: 1MI

В Тюмени полиция перешла на усиленный режим работы

Сотрудники тюменской полиции перешли на усиленный режим работы. Согласно внутреннему приказу УМВД России по Тюменской области, с 19 октября 2023 года и до особого распоряжения установлен 12-часовой рабочий день.
Сюжет
Полиция
«Принять необходимые меры по предотвращению и пресечению возможных нападений на здания ОВД системы УМВД. Усилить контроль за несением службы нарядами, в том числе по вопросам соблюдения мер личной безопасности», — указано в документе.

По данным источников, перевод на усиленный режим работы УМВД по Тюменской области, возможно, связан с обострением вооружённого противостояния между Израилем и Палестиной, которое продолжается с начала октября, пишет 72.RU.

Напомним, 7 октября Палестинское движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Аксы» против Израиля и выпустило десятки ракет с территории сектора Газа В ответ Армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа.

По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, более 15 тысяч получили ранения. В Израиле погибли порядка 1,3 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Еще двое россиян находятся в заложниках, семеро — в числе пропавших без вести. Всего в заложниках в секторе Газа находятся не менее 200 израильтян, по информации ХАМАС.

Читайте также:
В тюменской школе учитель пнула ребенка на уроке. Видео«Никогда такого не было, и вот опять»: снегопад вызвал перебои в работе автобусовВ тюменском аэропорту построят деловой центр
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Полиция#УМВД России по Тюменской области
Подпишитесь
«Я разочарован»: тюменский ветеран СВО решил вернуться на поле боя, но уже через ХМАО
Сегодня, 08:01
«Земляки, укротившие слово»: знаете ли вы региональных поэтов и писателей?
Сегодня, 07:32
Холодные выходные: на Тюменскую область надвигаются 15-градусные морозы
Сегодня, 09:13
Беременна в 16: тюменская школьница стала самой юной матерью года
Сегодня, 07:59
Тюменцы смогут вызвать «Яндекс. Такси» только на специальные стоянки
Сегодня, 01:00
Арбитражи октября: права американцев, молочный долг и штраф на 1 млн
Сегодня, 06:22