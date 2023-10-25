В Тюмени сотрудников полиции перевели на 12-часовой рабочий день

Posted 25 октября, 08:24
Published 25 октября, 08:24
Modified 25 октября, 10:01
Updated 25 октября, 10:01
«Принять необходимые меры по предотвращению и пресечению возможных нападений на здания ОВД системы УМВД. Усилить контроль за несением службы нарядами, в том числе по вопросам соблюдения мер личной безопасности», — указано в документе.
По данным источников, перевод на усиленный режим работы УМВД по Тюменской области, возможно, связан с обострением вооружённого противостояния между Израилем и Палестиной, которое продолжается с начала октября, пишет 72.RU.
Напомним, 7 октября Палестинское движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Аксы» против Израиля и выпустило десятки ракет с территории сектора Газа В ответ Армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа.
По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, более 15 тысяч получили ранения. В Израиле погибли порядка 1,3 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Еще двое россиян находятся в заложниках, семеро — в числе пропавших без вести. Всего в заложниках в секторе Газа находятся не менее 200 израильтян, по информации ХАМАС.