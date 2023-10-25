В Тюмени сотрудников полиции перевели на 12-часовой рабочий день

По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, более 15 тысяч получили ранения. В Израиле погибли порядка 1,3 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Еще двое россиян находятся в заложниках, семеро — в числе пропавших без вести. Всего в заложниках в секторе Газа находятся не менее 200 израильтян, по информации ХАМАС.