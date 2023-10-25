В Тюменской области объявили штормовое предупреждение

Ранее «Наш город» сообщал о 10-балльных пробках, возникших на улицах Тюмени в связи с появлением снега. К тому моменту было зарегистрировано 5 ДТП. Снегопад, ставший причиной затруднительной ситуации на дорогах, будет продолжаться до конца дня.