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Posted 25 октября, 12:11

Published 25 октября, 12:11

Modified 25 октября, 12:13

Updated 25 октября, 12:13

В Тюменской области объявили штормовое предупреждение

В Тюменской области объявили штормовое предупреждение

25 октября 2023, 12:11
Фото: 1MI
Уже завтра в регионе ожидаются сильные порывы ветра и выпадение мокрого снега.

В Тюменской области 26 октября ожидаются мокрый снег и сильный ветер со скоростью 8-13 метров в секунду. Его порывы могут достигать и 17 м/с. Дневная температура воздуха будет опускаться до -9 градусов.

Ранее «Наш город» сообщал о 10-балльных пробках, возникших на улицах Тюмени в связи с появлением снега. К тому моменту было зарегистрировано 5 ДТП. Снегопад, ставший причиной затруднительной ситуации на дорогах, будет продолжаться до конца дня.

#Общество#Тюмень#Тюменская область#Погода#Сильный ветер#Штормовое предупреждение#Дмитрий Балобанов
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