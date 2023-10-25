«Полнейшая жесть»: Тюмень сковали десятибалльные пробки

Posted 25 октября, 03:22
Published 25 октября, 03:22
Modified 25 октября, 03:24
Updated 25 октября, 03:24
Ни одно утро в Тюмени не обходится без заторов, но на этот раз все куда хуже. Согласно агрегатору 2 ГИС, сейчас в городе наблюдаются девятибалльные пробки и проще сказать, на каких улицах движение не затруднено.
Из-за снега на дорогах происходит одна авария за другой.
«Сзади еще авария произошла только что. Всем, кто спешит на работу — привет», — пишет один из автомобилистов.
Другой водитель пришел к выводу, что аварии происходят не только из-за погодных условий, но и по вине самих автолюбителей.
«Половина машин на летней резине. Куда вы едете, опомнитесь», — негодует тюменец.
Предположительно, в ближайшее время ситуация не улучшится, а только усугубится: пробки становятся все плотнее и длиннее.
Ранее МЧС предупредило о резком ухудшении погоды 25 октября. Сегодня ожидаются обильные осадки и сильные ветер.