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Posted 25 октября, 03:22

Published 25 октября, 03:22

Modified 25 октября, 03:24

Updated 25 октября, 03:24

«Полнейшая жесть»: Тюмень сковали десятибалльные пробки

«Полнейшая жесть»: Тюмень сковали десятибалльные пробки

25 октября 2023, 03:22
Фото: 1MI
Снег, застеливший тюменские дороги, снова стал причиной пробок. Как следствие, на улицах города происходит одна авария за другой.

Ни одно утро в Тюмени не обходится без заторов, но на этот раз все куда хуже. Согласно агрегатору 2 ГИС, сейчас в городе наблюдаются девятибалльные пробки и проще сказать, на каких улицах движение не затруднено.

Из-за снега на дорогах происходит одна авария за другой.

«Сзади еще авария произошла только что. Всем, кто спешит на работу — привет», — пишет один из автомобилистов.
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Фото: 2 ГИС

Другой водитель пришел к выводу, что аварии происходят не только из-за погодных условий, но и по вине самих автолюбителей.

«Половина машин на летней резине. Куда вы едете, опомнитесь», — негодует тюменец.

Предположительно, в ближайшее время ситуация не улучшится, а только усугубится: пробки становятся все плотнее и длиннее.

Ранее МЧС предупредило о резком ухудшении погоды 25 октября. Сегодня ожидаются обильные осадки и сильные ветер.

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#Общество#Тюменская область#Дорожные пробки#Пробки#Погода#Аварии#Дороги#Безопасность на дорогах#Любовь Селезнева
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