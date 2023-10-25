Участник СВО из Тюмени жестоко избил прохожего за желтые очки

По словам пострадавшего, в результате драки он получил серьезные травмы — пришлось даже делать операцию за 50 тысяч рублей. Но самое печальное, что из-за сломанного пальца на руке он не может теперь играть на гитаре. А, между тем, Алексей планировал вплотную заняться карьерой музыканта.