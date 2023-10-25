Участник СВО из Тюмени жестоко избил прохожего за желтые очки

Posted 25 октября, 07:03
Published 25 октября, 07:03
Modified 25 октября, 07:05
Updated 25 октября, 07:05
По словам военного, причиной конфликта стали насмешки и оскорбления со стороны тюменца. Сергей (участник СВО) рассказал, что он шел по улице, внезапно споткнулся, не упал, но со стороны ситуация выглядела комично.
«Впереди шел молодой человек и девушка. Они начали смеяться надо мной. Я прошел мимо них и немножечко замахнулся. Пошел дальше, отошел где-то на 75 метров. Я военный и четко понимаю расстояние», — рассказал Сергей.
Однако молодой человек в след Сергею выкрикнул оскорбление, после которого и завязалась драка. Военный отметил, что когда он подошел к Алексею (пострадавший), тот брызнул ему из баллончика в лицо.
У Алексея иная версия произошедшего. По его словам, военный сам подошел к нему и начал замахиваться — мужчине якобы не понравились желтые очки на Алексее.
«А может, не именно очки, а вообще мой внешний вид не понравился. Думаю, сначала он хотел сбить очки. Сказал ему фразу нецензурную, обозначающую средство контрацепции. На это он отреагировал: стал наносить удары руками и ногами», — рассказал Алексей.
По словам пострадавшего, в результате драки он получил серьезные травмы — пришлось даже делать операцию за 50 тысяч рублей. Но самое печальное, что из-за сломанного пальца на руке он не может теперь играть на гитаре. А, между тем, Алексей планировал вплотную заняться карьерой музыканта.
После произошедшего ЧП Алексей обратился в полицию. Суд по данному делу запланирован на ближайшее время, пишет 72.RU.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени участник специальной военной операции обвинил охрану одного из популярного бара в избиении. По словам военного, персонал заведения проявил к нему агрессию по неизвестной причине. По версии же представителей заведения, военного охрана заведения не трогала.