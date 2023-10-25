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Posted 25 октября, 07:03

Published 25 октября, 07:03

Modified 25 октября, 07:05

Updated 25 октября, 07:05

Участник СВО из Тюмени жестоко избил прохожего

Участник СВО из Тюмени жестоко избил прохожего за желтые очки

25 октября 2023, 07:03
Фото: 1MI

Участник СВО из Тюмени жестоко избил прохожего

Участник специальной военной операции из Тюмени избил прохожего. Врачи диагностировали у пострадавшего мужчины перелом нома, кости на пальце и разрыв связок. Инцидент произошел летом этого года, в ближайшее время состоится суд.
Сюжет
Драка

По словам военного, причиной конфликта стали насмешки и оскорбления со стороны тюменца. Сергей (участник СВО) рассказал, что он шел по улице, внезапно споткнулся, не упал, но со стороны ситуация выглядела комично.

«Впереди шел молодой человек и девушка. Они начали смеяться надо мной. Я прошел мимо них и немножечко замахнулся. Пошел дальше, отошел где-то на 75 метров. Я военный и четко понимаю расстояние», — рассказал Сергей.

Однако молодой человек в след Сергею выкрикнул оскорбление, после которого и завязалась драка. Военный отметил, что когда он подошел к Алексею (пострадавший), тот брызнул ему из баллончика в лицо.

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У Алексея иная версия произошедшего. По его словам, военный сам подошел к нему и начал замахиваться — мужчине якобы не понравились желтые очки на Алексее.

«А может, не именно очки, а вообще мой внешний вид не понравился. Думаю, сначала он хотел сбить очки. Сказал ему фразу нецензурную, обозначающую средство контрацепции. На это он отреагировал: стал наносить удары руками и ногами», — рассказал Алексей.

По словам пострадавшего, в результате драки он получил серьезные травмы — пришлось даже делать операцию за 50 тысяч рублей. Но самое печальное, что из-за сломанного пальца на руке он не может теперь играть на гитаре. А, между тем, Алексей планировал вплотную заняться карьерой музыканта.

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После произошедшего ЧП Алексей обратился в полицию. Суд по данному делу запланирован на ближайшее время, пишет 72.RU.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени участник специальной военной операции обвинил охрану одного из популярного бара в избиении. По словам военного, персонал заведения проявил к нему агрессию по неизвестной причине. По версии же представителей заведения, военного охрана заведения не трогала.

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