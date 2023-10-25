Налоги должны выплатить 90 тысяч детей в Тюменской области

Posted 25 октября, 15:56
Published 25 октября, 15:56
Modified 25 октября, 15:58
Updated 25 октября, 15:58
Налоговая может направить уведомление со счетом несовершеннолетнему гражданину в том случае, если на него зарегистрирована недвижимость. В таком случае, исходя из российского законодательства, ребенок считаются налогоплательщиками, а его законные представители обязуются уплачивать эти налоги.
Жителям Тюменской области также сказали, что оплатить все квитанции необходимо до 1 декабря любым удобным способом. Сделать это можно с помощью официального сайта ведомства, сервиса «Госуслуги» или в отделении банка.
Ранее «Наш город» писал о том, какие льготы могут получить пенсионеры в уходящем году. Для граждан данной категории предусмотрены налоговые, транспортные, коммунальные и социальные льготы. Для получения большинства из них необходимо успеть подать заявления в профильные ведомства.