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Posted 25 октября, 15:56

Published 25 октября, 15:56

Modified 25 октября, 15:58

Updated 25 октября, 15:58

Налоги должны выплатить 90 тысяч детей в Тюменской области

Налоги должны выплатить 90 тысяч детей в Тюменской области

25 октября 2023, 15:56
Фото: 1MI
В рамках ежегодной компании по уплате имущественный налогов Тюменская налоговая направила жителям региона почти 770 тысяч уведомлений, среди них 90 тысяч были направлены несовершеннолетним гражданам. Уплатить налоги необходимо до 1 декабря.

Налоговая может направить уведомление со счетом несовершеннолетнему гражданину в том случае, если на него зарегистрирована недвижимость. В таком случае, исходя из российского законодательства, ребенок считаются налогоплательщиками, а его законные представители обязуются уплачивать эти налоги.

Жителям Тюменской области также сказали, что оплатить все квитанции необходимо до 1 декабря любым удобным способом. Сделать это можно с помощью официального сайта ведомства, сервиса «Госуслуги» или в отделении банка.

Ранее «Наш город» писал о том, какие льготы могут получить пенсионеры в уходящем году. Для граждан данной категории предусмотрены налоговые, транспортные, коммунальные и социальные льготы. Для получения большинства из них необходимо успеть подать заявления в профильные ведомства.

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#Общество#Тюмень#Недвижимость#Тюменская область#Налоги#Квитанции#Госуслуги#Законодательство#Уведомления#Дмитрий Балобанов
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