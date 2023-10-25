Налоги должны выплатить 90 тысяч детей в Тюменской области

Налоговая может направить уведомление со счетом несовершеннолетнему гражданину в том случае, если на него зарегистрирована недвижимость. В таком случае, исходя из российского законодательства, ребенок считаются налогоплательщиками, а его законные представители обязуются уплачивать эти налоги.