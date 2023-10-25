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Posted 25 октября, 03:54

Published 25 октября, 03:54

Modified 25 октября, 03:56

Updated 25 октября, 03:56

Тюменские таксисты собираются бунтовать против «Яндекс Go»

Грядет восстание: тюменские таксисты готовят бунт против «Яндекс Go»

25 октября 2023, 03:54
Фото: Маргарита Губанова / 1MI

Тюменские таксисты собираются бунтовать против «Яндекс Go»

Водители недовольны условиями сотрудничества, которые предлагает агрегатор. Чтобы как-то повлиять на ситуацию, таксисты собираются пожертвовать комфортом горожан.

Тюменские таксисты возмущены условиями работы на «Яндекс Go» и мириться с ними не собираются. Владелец одного из городских таксопарков рассказал «ura.ru», что на днях они планируют провести «тихую» забастовку.

«Таксисты готовят тюменцам неприятный сюрприз ко Дню народного единства. 4 ноября водители массово не выйдут на линию, что приведет к повышенному спросу на такси. Из-за этого временно увеличатся цены на перевозки. Возможно, в два-три раза», — пояснил анонимный собеседник.
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По его словам, водители хотят, чтобы агрегатор получил официальный статус работодателя, так как на данный момент таксистам не предоставляются социальные гарантии, им не оплачивают больничные и отпуска, что, разумеется, их и возмущает. Таксисты работают на износ, но уверенности в завтрашнем дне у них нет, что и привело к идее провести забастовку.

Ранее «Наш Город» сообщал, что «Яндекс Go» начал массово блокировать тюменских таксистов. Данная мера была принята из-за того, что водители стали отказываться забирать пассажиров из аэропорта Рощино.

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