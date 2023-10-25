Грядет восстание: тюменские таксисты готовят бунт против «Яндекс Go»

По его словам, водители хотят, чтобы агрегатор получил официальный статус работодателя, так как на данный момент таксистам не предоставляются социальные гарантии, им не оплачивают больничные и отпуска, что, разумеется, их и возмущает. Таксисты работают на износ, но уверенности в завтрашнем дне у них нет, что и привело к идее провести забастовку.