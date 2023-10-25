«Утонем в сугробах?»: как в Тюмени будут бороться со снегом в этом году

Однако компания часто выступает в судах в роли ответчика, сейчас рассматривается 18 дел по обвинению этого предприятия на обую сумму в 5,2 миллиона рублей. Всего в 2023 году на компанию подавали иски 29 раз, общая их сумма составила 3,6 миллиона рублей. Однако в 2022 году сумма исков достигла 63 миллионов рублей, а в 2021 — 170,9 миллиона.