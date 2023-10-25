«Утонем в сугробах?»: как в Тюмени будут бороться со снегом в этом году

Posted 25 октября, 08:10
Published 25 октября, 08:10
Modified 25 октября, 08:14
Updated 25 октября, 08:14
Главное предприятие, занимающееся обслуживанием дорог и, в том числе, уборкой снега в Тюмени — ТОДЭП. Это дочерняя организация тюменского областного департамента имущественных отношений. Генеральным директором числится Юрий Зинчук. В этом году на содержание дорог городскими властями выделено около 1,5 млрд рублей, конкретно на уборку снега выделено 200 миллионов рублей. По данным Госзакупок, только в Ленинском административном округе в период с 2023 по 2024 годы на содержание дорог выделено 520 миллионов рублей.
Причем доходы компании вполне соответствуют суммам госконтрактов. За 2022 год компания получили выручку в 20 миллиардов рублей, что на 38% превышает прошлогодний показатель. При том чистая прибыль составила 206 миллионов рублей, что уже на 10% меньше, чем в 2021 году. Также у «ТОДЭП» имеется кредиторская задолженность суммой в 6,3 миллиардов рублей, за год долг вырос на 183%.
Однако компания часто выступает в судах в роли ответчика, сейчас рассматривается 18 дел по обвинению этого предприятия на обую сумму в 5,2 миллиона рублей. Всего в 2023 году на компанию подавали иски 29 раз, общая их сумма составила 3,6 миллиона рублей. Однако в 2022 году сумма исков достигла 63 миллионов рублей, а в 2021 — 170,9 миллиона.
Несмотря на это, компания из года в год выигрывает контакты на содержание дорог в городе. Порою за некачественную работу компании объясняться с тюменцами приходится главе городской администрации Руслану Кухаруку.
«В 2021 году действительно в Тюмени возникали проблемы с несвоевременным вывозом снега. Отчасти этому способствовало то, что в городе работал лишь один полигон для складирования снежных масс — на Велижанском тракте. Второй, в районе Воронинских горок, находился в стадии ремонта. Сегодня он уже работает. Также сокращены сроки вывоза снега с городских улиц — регламентные девять дней нас не устраивают», — говорил Руслан Кухарук в декабре прошлого года, отвечая на жалобы горожан.
Он также рекомендовал жителям областной столицы относиться с понимаем к форс-мажорным ситуациями, когда, к примеру, за день выпадает месячная норма осадков.
«Нужно просто подождать. И не мешать дорожным службам выполнять свою работу», — говорил Руслан Кухарук.
В городской администрации «Нашему городу» пояснили, что при сильном снегопаде в первую очередь технику гонят на автомагистрали, так как важно обеспечить бесперебойное движение транспорта и минимизировать пробки. Центральные улицы имеют существенно большую интенсивность движения автомобилей и являются наиболее востребованными, а значит, имеют повышенные требования к эксплуатационному содержанию. А потому у улиц, располагающихся на окраинах априори меньший приоритет.
«Технология зимней уборки улично-дорожной сети предусматривает два этапа. В первые часы снегопадов снегоуборочная техника проводит патрульное прометание. Это предотвращает образование снежных накатов. В течение трех часов после окончания снегопада снег сметают с дорог к бордюрам. Во второй этап уборки производится вывоз снега и удаление снежно-ледового образования. В соответствии с регламентирующими документами (ГОСТ Р 50597-2017) у дорожников на это есть 9 дней», — пояснили в администрации Тюмени.
Также там пояснили что маршрут снегоуборочной техники «отрабатывается исходя из ситуации, связанной с количеством осадков».
Однако, за порядок на крыльце офисных зданий, пусть даже в центре города, отвечает уже сама компания, владеющая зданием. Городские власти также не отвечают за снег на крыльце во дворе дома и близлежащих тротуаров, это забота управляющей компании. Причем Ук обязана оперативно реагировать на жалобы, они также должно чистить от снага и льда крыши.
Особенно остро вопрос обстоит с сосульками, которые появятся из-за перепадов температур и будут представлять серьезную угрозу. С жалобой на них вы также сможете обратиться в управляющую компанию или на портале «Тюмень — наш дом», выбрав категорию — «Сосульки на крыше».
На этом портале вы также можете оставить жалобы на снежные завалы в категориях «Текущее содержание дворовой территории» или «Складирование снега», но в этих случаях вам необходимо воспользоваться рулеткой, так как от объема снега напрямую будут зависеть сроки его вывоза.
Если объем осадков до 5 миллиметров, то кучу должны убрать за 7 дней (слой снега в таком случае составит около 5 сантиметров на ровном участке). Если объем составляет от 6 до 19 миллиметров, у служб есть до 10 суток. А при уровне в 20 миллиметров на вывоз даётся 14 суток. Стоит отметить, что эти условия характерны для межквартальных проездов и дворовых территорий.
С помощью этого сервиса можно узнать где сейчас в городе работает снегоуборочная техника, сколько ее всего и какие конкретно машины разгребают снежные завалы. Так сегодня на уборку снега была направлено 626 единиц техники. Среди 4 округов города, больше всего снегоуборочников было в Ленинском округе — 124 единицы, а меньше всего в Центральном — 82 единицы.
Данные сервиса помогут заранее спланировать маршрут, так как в снежные периоды в городе стабильно усугубляется ситуация с пробками.