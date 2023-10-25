Зэк-тюменец, участвующий в СВО, убил двух подчиненных в Запорожской области

Подозреваемых в убийстве нашли и арестовали 24 октября. Задержаны 39-летний командир роты «Шторм-Гладиатор» из Тюменской области Александр О. и его заместитель из Дагестана — 29-летний Магомед М. Оба также имеют судимости. Сейчас в их отношении возбуждено уголовное дело.