Зэк-тюменец, участвующий в СВО, убил двух подчиненных в Запорожской области

Posted 25 октября, 10:26
Published 25 октября, 10:26
Modified 25 октября, 10:28
Updated 25 октября, 10:28
Погибшими оказались бывшие заключенные, служившие в 503 штурмовом полку. 60-летний Шакир А. ранее отбывал срок за наркотики, 57-летний Андрей Л. — за незаконный оборот оружия, кражи, разбой и грабеж.
Подозреваемых в убийстве нашли и арестовали 24 октября. Задержаны 39-летний командир роты «Шторм-Гладиатор» из Тюменской области Александр О. и его заместитель из Дагестана — 29-летний Магомед М. Оба также имеют судимости. Сейчас в их отношении возбуждено уголовное дело.