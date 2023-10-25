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Posted 25 октября, 10:26

Published 25 октября, 10:26

Modified 25 октября, 10:28

Updated 25 октября, 10:28

Зэк-тюменец, участвующий в СВО, убил двух подчиненных в Запорожской области

Зэк-тюменец, участвующий в СВО, убил двух подчиненных в Запорожской области

25 октября 2023, 10:26
Фото: 1MI
Командир подразделения «Шторм-Гладиатор» был арестован вместе со своим замом из-за подозрений в убийстве. Двое мужчин были найдены мертвыми в селе Зеленый Яр 18 сентября, сообщает тг-канал «Осторожно, новости». Их тела с огнестрельными ранениями лежали неподалеку от автобусной остановки.

Погибшими оказались бывшие заключенные, служившие в 503 штурмовом полку. 60-летний Шакир А. ранее отбывал срок за наркотики, 57-летний Андрей Л. — за незаконный оборот оружия, кражи, разбой и грабеж.

Подозреваемых в убийстве нашли и арестовали 24 октября. Задержаны 39-летний командир роты «Шторм-Гладиатор» из Тюменской области Александр О. и его заместитель из Дагестана — 29-летний Магомед М. Оба также имеют судимости. Сейчас в их отношении возбуждено уголовное дело.

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#Тюмень#Тюменская область#Уголовное дело#Убийство#Преступление#СВО#Дмитрий Балобанов
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