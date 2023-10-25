В вечерний час пик Тюмень встала в 9-балльных пробках

Posted 25 октября, 15:14
Published 25 октября, 15:14
Modified 25 октября, 15:16
Updated 25 октября, 15:16
Жителям Тюмени 25 октября запомнится надолго: с самого утра город был скован 9 и 10-балльными пробками. Ситуация сохраняется и по сей час.
Онлайн-карты переполнены комментариями обеспокоенных тюменцев. Вот некоторые из них:
«Дай бог, здоровья тому, кто сейчас на летней резине!»
«Господи, пошли мне низкий спрос на такси…»
«Народ, как там на горке поднимаетесь? Сильно скользко?»
Длиннейшие пробки наблюдаются у черты города на Окружной дороге, ул. Закалужской и ул. Федюнинского.
В самом городе затруднено движение на улицах Пермякова, Ленина, Малыгина, Профсоюзной, Дружбы, 50 лет Октября, а также на Тобольском тракте.
Ранее «Наш город» писал о последствиях, вызванных погодными условиями. Километровые пробки заполнили всю Тюмень с самого утра. На дорогах постоянно происходили ДТП.