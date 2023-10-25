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Posted 25 октября, 15:14

Published 25 октября, 15:14

Modified 25 октября, 15:16

Updated 25 октября, 15:16

В вечерний час пик Тюмень встала в 9-балльных пробках

В вечерний час пик Тюмень встала в 9-балльных пробках

25 октября 2023, 15:14
Фото: 1MI
Движение на Тюменских дорогах остается затрудненным. В города сохраняются 9-балльные пробки, образовавшиеся еще в начале рабочего дня.
Сюжет
ДТП

Жителям Тюмени 25 октября запомнится надолго: с самого утра город был скован 9 и 10-балльными пробками. Ситуация сохраняется и по сей час.

Онлайн-карты переполнены комментариями обеспокоенных тюменцев. Вот некоторые из них:

«Дай бог, здоровья тому, кто сейчас на летней резине!»
«Господи, пошли мне низкий спрос на такси…»
«Народ, как там на горке поднимаетесь? Сильно скользко?»
Фото: Яндекс-карты

Длиннейшие пробки наблюдаются у черты города на Окружной дороге, ул. Закалужской и ул. Федюнинского.

В самом городе затруднено движение на улицах Пермякова, Ленина, Малыгина, Профсоюзной, Дружбы, 50 лет Октября, а также на Тобольском тракте.

Ранее «Наш город» писал о последствиях, вызванных погодными условиями. Километровые пробки заполнили всю Тюмень с самого утра. На дорогах постоянно происходили ДТП.

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#Общество#Происшествия#Тюмень#ДТП#Пробки#Дороги#Дмитрий Балобанов
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