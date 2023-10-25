Член ОНК Тюмени Виктор Нестерук сообщил в Генпрокуратуру о пытках.

Posted 25 октября, 06:11
Published 25 октября, 06:11
Modified 25 октября, 06:13
Updated 25 октября, 06:13
Вчера вместе с московским адвокатом Максимом Калиновым, член ОНК и журналист Виктор Нестерук приехали на прием в Генеральную прокуратуру, чтобы снова поднять вопрос о пытках в Тюмени.
«Были на личном приёме в Генеральной прокуратуре, где Виктор Несетрук рассказал о дополнительных известных ему пытках, в том числе, Дениза Айдына и Михаила Губина и других. Убеждены, что результат работы непременно будет, с пытками в полиции пора заканчивать», — рассказал «Нашему городу» адвокат Калинов.
Мужчины уверены, что в Тюмени из обвиняемых выбивают признательные показания, тогда как эти люди могут быть невиновны. Сейчас Калинов защищает интересы вышеуказанных Дениза Айдына Михаила Губина. Первый тюменец стал фигурантом «Тюменского дела», его обвиняют в участии в террористическом сообществе. Калинов убежден, что предъявленное обвинение не соответствует действительности и Дениз невиновен.
Также адвокат уверен в непричастности к преступлению сужденного на 12 лет колонии Михаила Губина. Как рассказывал сам заключенный, он справил малую нужду около дома, но позже его обвинили в том, что он демонстрировал детям гениталии.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что адвокату Калинову удалось добиться проверки от Генпрокуратуры в Тюмени по факту пыток. В Москву на прием ездила инициативная группа горожан, тюменцы рассказали, как пытали их родных и близких.