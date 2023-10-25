Член ОНК Тюмени Виктор Нестерук сообщил в Генпрокуратуру о пытках.

Мужчины уверены, что в Тюмени из обвиняемых выбивают признательные показания, тогда как эти люди могут быть невиновны. Сейчас Калинов защищает интересы вышеуказанных Дениза Айдына Михаила Губина. Первый тюменец стал фигурантом «Тюменского дела», его обвиняют в участии в террористическом сообществе. Калинов убежден, что предъявленное обвинение не соответствует действительности и Дениз невиновен.