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Posted 25 октября, 06:11

Published 25 октября, 06:11

Modified 25 октября, 06:13

Updated 25 октября, 06:13

Член ОНК Тюмени Виктор Нестерук сообщил в Генпрокуратуру о пытках.

Член ОНК Тюмени Виктор Нестерук сообщил в Генпрокуратуру о пытках

25 октября 2023, 06:11
Фото: 1MI
Член ОНК Тюмени Виктор Нестерук сообщил в Генпрокуратуру о пытках.
Виктор Нестерук часто навещает тюменских заключенных и обвиняемых в колониях и СИЗО. Ему многократно жаловались на пытки от силовиков, а потому он решил обратиться в Генеральную прокуратуру, чтобы решить проблемы с пытками в Тюмени.

Вчера вместе с московским адвокатом Максимом Калиновым, член ОНК и журналист Виктор Нестерук приехали на прием в Генеральную прокуратуру, чтобы снова поднять вопрос о пытках в Тюмени.

«Были на личном приёме в Генеральной прокуратуре, где Виктор Несетрук рассказал о дополнительных известных ему пытках, в том числе, Дениза Айдына и Михаила Губина и других. Убеждены, что результат работы непременно будет, с пытками в полиции пора заканчивать», — рассказал «Нашему городу» адвокат Калинов.
Макси Калинов и Виктор Нестерук. Макси Калинов и Виктор Нестерук.
Макси Калинов и Виктор Нестерук.
Фото: Максим Калинов.

Мужчины уверены, что в Тюмени из обвиняемых выбивают признательные показания, тогда как эти люди могут быть невиновны. Сейчас Калинов защищает интересы вышеуказанных Дениза Айдына Михаила Губина. Первый тюменец стал фигурантом «Тюменского дела», его обвиняют в участии в террористическом сообществе. Калинов убежден, что предъявленное обвинение не соответствует действительности и Дениз невиновен.

Также адвокат уверен в непричастности к преступлению сужденного на 12 лет колонии Михаила Губина. Как рассказывал сам заключенный, он справил малую нужду около дома, но позже его обвинили в том, что он демонстрировал детям гениталии.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что адвокату Калинову удалось добиться проверки от Генпрокуратуры в Тюмени по факту пыток. В Москву на прием ездила инициативная группа горожан, тюменцы рассказали, как пытали их родных и близких.

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