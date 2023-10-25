Не время остывать: тюменцам рассказали, что делать, если батареи стали ледяными

Posted 25 октября, 10:56
Published 25 октября, 10:56
Modified 25 октября, 10:58
Updated 25 октября, 10:58
Ледяные трубы становятся главной проблемой тюменцев с наступлением холодов. В отопительный сезон Государственная жилищная инспекция завалена жалобами жильцов многоквартирных домов. Свою лепту можно внести через «Госуслуги» или по телефону «горячей линии». О том, какие действия нужно предпринять в случае отключения отопления, рассказывает «Саратов 24».
Перебои в отоплении могут возникать из-за аварии или ремонта на сетях отопления, но восстановление систем не должно превышать ограниченное законом время. Максимальное время перерыва в подаче отопления — не более 24 часов в месяц.
Единовременный перерыв может длиться не больше 4-16 часов, но это зависит от температуры в жилых помещениях, которая, согласно нормам, должна держаться в диапазоне 18-20 градусов по Цельсию. При проверке качества отопления замеряется температура во всех комнатах.
Ответственность за качество предоставляемой услуги несет управляющая компания. В случае обнаружения нарушений, жильцы дома должны сразу уведомить об этом аварийно-диспетчерскую службу, которая примет и отработает заявку.
Номер службы можно найти на квитанциях или информационной доске в подъезде. В случае бездействия служб, жильцы могут обратиться в жилищную инспекцию, она проведет проверку.
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