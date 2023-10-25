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Posted 25 октября, 10:56

Published 25 октября, 10:56

Modified 25 октября, 10:58

Updated 25 октября, 10:58

Тюменцам рассказали, что делать, если батареи стали ледяными

Не время остывать: тюменцам рассказали, что делать, если батареи стали ледяными

25 октября 2023, 10:56
Фото: Ангелина Скибина / 1MI

Тюменцам рассказали, что делать, если батареи стали ледяными

Отключение отопления может произойти по разным причинам. На этот случай надо знать, что делать и куда обращаться.

Ледяные трубы становятся главной проблемой тюменцев с наступлением холодов. В отопительный сезон Государственная жилищная инспекция завалена жалобами жильцов многоквартирных домов. Свою лепту можно внести через «Госуслуги» или по телефону «горячей линии». О том, какие действия нужно предпринять в случае отключения отопления, рассказывает «Саратов 24».

Перебои в отоплении могут возникать из-за аварии или ремонта на сетях отопления, но восстановление систем не должно превышать ограниченное законом время. Максимальное время перерыва в подаче отопления — не более 24 часов в месяц.

Единовременный перерыв может длиться не больше 4-16 часов, но это зависит от температуры в жилых помещениях, которая, согласно нормам, должна держаться в диапазоне 18-20 градусов по Цельсию. При проверке качества отопления замеряется температура во всех комнатах.

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Ответственность за качество предоставляемой услуги несет управляющая компания. В случае обнаружения нарушений, жильцы дома должны сразу уведомить об этом аварийно-диспетчерскую службу, которая примет и отработает заявку.

Номер службы можно найти на квитанциях или информационной доске в подъезде. В случае бездействия служб, жильцы могут обратиться в жилищную инспекцию, она проведет проверку.

Ранее «Наш Город» рассказал тюменским автомобилистам о езде зимой. У нее есть свои особенности в плане подготовки к сезон, правил безопасности и штрафов.

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#Общество#Тюменская область#Жалобы#Тюменцы#Отопление#Отопительный сезон#Холодные батареи#Обращения граждан#Любовь Селезнева
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