«Машину — на штрафстоянку!»: тюменским автомобилистам напомнили о зимних штрафах

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:07
Updated Сегодня, 07:07
Количество аварий на тюменских дорогах стремительно растет. По большей части, это связано с нарушениями правил дорожного движения, к которым по осени прибавляются еще и погодные условия. Сейчас, когда дороги покрыты льдом, автомобилистам стоит быть еще аккуратнее. Дело не только в сохранности жизни, но и содержимого кошелька.
Замдиректора департамента защиты прав потребителей и развития качества финансовых услуг Роскачества Игорь Поздняков рассказал «RT» о штрафах, которые могут последовать за езду на летней резине зимой.
Эксперт напомнил, что отсутствие зимних шин на транспорте в зимний период с 1 сентября приравнено к неисправности, при которой эксплуатация автомобиля запрещена. За это нарушение полагается предупреждение или штраф в размере 500 рублей.
«Несмотря на то, что формально зимний период охватывает три месяца — декабрь, январь и февраль, зимние шины рекомендуется ставить, когда среднесуточная температура составит +4+5 градусов», — пояснил Поздняков.
Он добавил, что резина летних и зимних шин отличается по составу.
«Летние хорошо подходят для тёплой погоды, а в холод „дубеют“ и становятся менее эффективными даже на сухой дороге. Зимние, наоборот, лучше работают в холод и хуже — в тёплое время года. Дело в том, что зимние шины специально рассчитаны на то, что водителю придётся передвигаться по гололёду и снежной каше, а летние спроектированы так, чтобы эффективнее отводить воду от места контакта, обеспечивая максимальное сцепление с дорогой», — рассказал эксперт.
Он также посоветовал автомобилистам позаботиться не только о смене шин, но и о замене стеклоомывателя на «незамерзайку», проверке износа шин, балансировке колес и соблюдении скоростного режима.
Ранее «Наш Город» рассказал об увеличении количества аварий на тюменских дорогах. Эксперты пояснили, почему это происходит.