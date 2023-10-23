«Машину — на штрафстоянку!»: тюменским автомобилистам напомнили о зимних штрафах

Количество аварий на тюменских дорогах стремительно растет. По большей части, это связано с нарушениями правил дорожного движения, к которым по осени прибавляются еще и погодные условия. Сейчас, когда дороги покрыты льдом, автомобилистам стоит быть еще аккуратнее. Дело не только в сохранности жизни, но и содержимого кошелька.