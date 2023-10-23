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Published Сегодня, 07:05

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Автолюбителям посоветовали поскорее переобуться.

«Машину — на штрафстоянку!»: тюменским автомобилистам напомнили о зимних штрафах

23 октября 2023, 07:05
Фото: 1MI
Автолюбителям посоветовали поскорее переобуться.

Тюменским автомобилистам напомнили о сезонных зимних штрафах

Управление автомобилем в осенне-зимний период имеет ряд своих особенностей и рисков. Ненадлежащее состояние транспорта может стать причиной аварии или штрафа.

Количество аварий на тюменских дорогах стремительно растет. По большей части, это связано с нарушениями правил дорожного движения, к которым по осени прибавляются еще и погодные условия. Сейчас, когда дороги покрыты льдом, автомобилистам стоит быть еще аккуратнее. Дело не только в сохранности жизни, но и содержимого кошелька.

Замдиректора департамента защиты прав потребителей и развития качества финансовых услуг Роскачества Игорь Поздняков рассказал «RT» о штрафах, которые могут последовать за езду на летней резине зимой.

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Эксперт напомнил, что отсутствие зимних шин на транспорте в зимний период с 1 сентября приравнено к неисправности, при которой эксплуатация автомобиля запрещена. За это нарушение полагается предупреждение или штраф в размере 500 рублей.

«Несмотря на то, что формально зимний период охватывает три месяца — декабрь, январь и февраль, зимние шины рекомендуется ставить, когда среднесуточная температура составит +4+5 градусов», — пояснил Поздняков.

Он добавил, что резина летних и зимних шин отличается по составу.

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«Летние хорошо подходят для тёплой погоды, а в холод „дубеют“ и становятся менее эффективными даже на сухой дороге. Зимние, наоборот, лучше работают в холод и хуже — в тёплое время года. Дело в том, что зимние шины специально рассчитаны на то, что водителю придётся передвигаться по гололёду и снежной каше, а летние спроектированы так, чтобы эффективнее отводить воду от места контакта, обеспечивая максимальное сцепление с дорогой», — рассказал эксперт.

Он также посоветовал автомобилистам позаботиться не только о смене шин, но и о замене стеклоомывателя на «незамерзайку», проверке износа шин, балансировке колес и соблюдении скоростного режима.

Ранее «Наш Город» рассказал об увеличении количества аварий на тюменских дорогах. Эксперты пояснили, почему это происходит.

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