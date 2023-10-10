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Тюменский эксперт развеял мифы об электрическом отоплении

Тюменский эксперт развеял мифы об электрическом отоплении

10 октября 2023, 05:37
Фото: АА «Вознесенский»
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Электрическое отопление уже не нонсенс для потребителей, при этом остается немало мифов относительно его использования. Существует мнение, что оно ненадежно и обходится дороже, чем центральное. В материале Нашего Города рассказываем о преимуществах такого вида обогрева для жильцов.

Собственники жилых объектов предъявляют к отоплению три главных требования: эффективность, безопасность и экономичность. Главный инженер тюменского АА «Вознесенский» помогает разобраться в особенностях электрического отопления.

Автономность

Конвектор напольныйКонвектор напольный
Конвектор напольный
Фото: АА «Вознесенский»

Электрическое отопление имеет весомое преимущество — автономность. Собственники жилья не привязаны к определенной дате начала отопительного сезона. Запустить тепло в квартире можно, когда угодно. Кроме того, владельцы могут отрегулировать температуру по своим предпочтениям в каждой комнате. Опрессовки, аварии и другие работы, связанные с тепловыми сетями, не повлияют на работу электрического отопления.

Максимальная энергоэффективность

В строительстве Архитектурного ансамбля использован керамический поризованный кирпич, выполнены монолитные перекрытия и установлены толстые дерево-алюминиевые стеклопакеты. Это способствует сохранению комфортного микроклимата в помещениях.

Фото: АА «Вознесенский»

В «Вознесенском» всем домам присвоен максимальный класс энергоэффективности А++, это означает, что расход энергии происходит примерно на 60% меньше, чем в среднем тратится в регионе при аналогичных условиях. Используя такое отопление, собственники не только экономят свои деньги, но и вносят вклад в экологию.

Здания с высоким классом энергоэффективности расходуют гораздо меньше ресурсов, что экономит электричество и воду, а следовательно значительно сокращает выбросы парниковых газов в атмосферу, — отметил главный инженер СЗ Восток Девелопмент Артем Портнягин.

Безопасность

При использовании центрального водяного оборудования возможны аварийные ситуации: прорывы труб, затопления. С электрическим отоплением подобные аварии исключены. В отличие от газового отопления электрическое является безопасным и экологичным.

Удобное управление

Фото: АА «Вознесенский»

Запускает, выключает и регулирует электрическое отопление сам собственник. Система управления находится прямо в квартире. Кроме того, есть возможность управления со смартфона. Владельцу квартиры не придется выбирать между «холодно» и «очень жарко» или с нетерпением ждать запуска отопления. Создать комфортный микроклимат можно в любой момент самостоятельно.

Жизнь в условиях инновационных технологий

Фото: АА «Вознесенский»

Квартиры в архитектурном ансамбле «Вознесенский» оснащены системой инновационного электрического отопления. Два независимых ввода подстанций и бесшовное подключение исключают аварийное отключение.

В строительстве домов использован керамический поризованный кирпич, а окна выполнены из дерева и алюминия, что обеспечивает удержание тепла в жилых помещениях без потерь. Кроме того, материалы дают высочайший уровень шумоизоляции.

Фото: АА «Вознесенский»

Жители «Вознесенского» смогут пользоваться услугами консьерж сервиса. Уборка квартир, услуги химчистки и портного будут доступны через мобильное приложение.

Фото: АА «Вознесенский»

Стартовали продажи квартир второй очереди Архитектурного ансамбля. Объект расположен в историческом центре города — на первой линии набережной реки Тура. В окружении «Вознесенского» находятся Мост влюбленных, Вознесенско-Георгиевский храм и памятники культурного наследия.

Фото: АА «Вознесенский»

Архитектурный ансамбль, спроектированный легендарным архитектором Михаилом Филипповым, стал воплощением респектабельного жилья европейского уровня. Это тихое и уединенное место в самом сердце города.

Фото: АА «Вознесенский»

Уникальный для Тюмени проект представлен двумя готовыми домами и четырьмя строящимися домами переменной этажности в неоклассическом стиле. Вторая очередь это 240 квартир. Представлено более 100 планировок от 38 до 300 квадратных метров, среди которых двухуровневые квартиры, квартиры хайфлэт с потолками высотой более 5 метров, квартиры с каминами, террасами, уютные однокомнатные квартиры и студии, а также просторные пентхаусы с панорамным видом на Мост влюбленных, яблоневые сады и Вознесенскую набережную.

Фото: АА «Вознесенский»

Закрытая территория архитектурного ансамбля утопает в зелени и благоухающих деревьях. Для собственников первой очереди готов собственный парк площадью 2,5 гектара. «Вознесенский» будет оснащен теплым подземным паркингом, откуда собственники смогут сразу попасть к себе домой на бесшумных высокоскоростных лифтах. За безопасность отвечает круглосуточное видеонаблюдение и разделение пешеходного и транспортного потоков.

Архитектурный Ансамбль «Вознесенский»,

телефон +7(3452)68-10-10,

Больше информации https://t.me/voznesenskyi,

Viber, WhatsApp, Telegram +7 996 640 38 08,

ООО «СЗ Восток Девелопмент»,

Проектные декларации на сайте наш. дом.рф.

#Тюмень#Строительство жилья#Отопление#Электричество#Продажа#Покупка квартир#Продажа недвижимости#Преимущества#Девелоперы#Анастасия Имамахметова
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