Тюменский эксперт развеял мифы об электрическом отоплении

Posted Сегодня, 05:37
Published Сегодня, 05:37
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Updated Сегодня, 05:39
Собственники жилых объектов предъявляют к отоплению три главных требования: эффективность, безопасность и экономичность. Главный инженер тюменского АА «Вознесенский» помогает разобраться в особенностях электрического отопления.
Электрическое отопление имеет весомое преимущество — автономность. Собственники жилья не привязаны к определенной дате начала отопительного сезона. Запустить тепло в квартире можно, когда угодно. Кроме того, владельцы могут отрегулировать температуру по своим предпочтениям в каждой комнате. Опрессовки, аварии и другие работы, связанные с тепловыми сетями, не повлияют на работу электрического отопления.
В строительстве Архитектурного ансамбля использован керамический поризованный кирпич, выполнены монолитные перекрытия и установлены толстые дерево-алюминиевые стеклопакеты. Это способствует сохранению комфортного микроклимата в помещениях.
В «Вознесенском» всем домам присвоен максимальный класс энергоэффективности А++, это означает, что расход энергии происходит примерно на 60% меньше, чем в среднем тратится в регионе при аналогичных условиях. Используя такое отопление, собственники не только экономят свои деньги, но и вносят вклад в экологию.
Здания с высоким классом энергоэффективности расходуют гораздо меньше ресурсов, что экономит электричество и воду, а следовательно значительно сокращает выбросы парниковых газов в атмосферу, — отметил главный инженер СЗ Восток Девелопмент Артем Портнягин.
При использовании центрального водяного оборудования возможны аварийные ситуации: прорывы труб, затопления. С электрическим отоплением подобные аварии исключены. В отличие от газового отопления электрическое является безопасным и экологичным.
Запускает, выключает и регулирует электрическое отопление сам собственник. Система управления находится прямо в квартире. Кроме того, есть возможность управления со смартфона. Владельцу квартиры не придется выбирать между «холодно» и «очень жарко» или с нетерпением ждать запуска отопления. Создать комфортный микроклимат можно в любой момент самостоятельно.
Квартиры в архитектурном ансамбле «Вознесенский» оснащены системой инновационного электрического отопления. Два независимых ввода подстанций и бесшовное подключение исключают аварийное отключение.
В строительстве домов использован керамический поризованный кирпич, а окна выполнены из дерева и алюминия, что обеспечивает удержание тепла в жилых помещениях без потерь. Кроме того, материалы дают высочайший уровень шумоизоляции.
Жители «Вознесенского» смогут пользоваться услугами консьерж сервиса. Уборка квартир, услуги химчистки и портного будут доступны через мобильное приложение.
Стартовали продажи квартир второй очереди Архитектурного ансамбля. Объект расположен в историческом центре города — на первой линии набережной реки Тура. В окружении «Вознесенского» находятся Мост влюбленных, Вознесенско-Георгиевский храм и памятники культурного наследия.
Архитектурный ансамбль, спроектированный легендарным архитектором Михаилом Филипповым, стал воплощением респектабельного жилья европейского уровня. Это тихое и уединенное место в самом сердце города.
Уникальный для Тюмени проект представлен двумя готовыми домами и четырьмя строящимися домами переменной этажности в неоклассическом стиле. Вторая очередь это 240 квартир. Представлено более 100 планировок от 38 до 300 квадратных метров, среди которых двухуровневые квартиры, квартиры хайфлэт с потолками высотой более 5 метров, квартиры с каминами, террасами, уютные однокомнатные квартиры и студии, а также просторные пентхаусы с панорамным видом на Мост влюбленных, яблоневые сады и Вознесенскую набережную.
Закрытая территория архитектурного ансамбля утопает в зелени и благоухающих деревьях. Для собственников первой очереди готов собственный парк площадью 2,5 гектара. «Вознесенский» будет оснащен теплым подземным паркингом, откуда собственники смогут сразу попасть к себе домой на бесшумных высокоскоростных лифтах. За безопасность отвечает круглосуточное видеонаблюдение и разделение пешеходного и транспортного потоков.
Архитектурный Ансамбль «Вознесенский»,
телефон +7(3452)68-10-10,
Больше информации https://t.me/voznesenskyi,
Viber, WhatsApp, Telegram +7 996 640 38 08,
ООО «СЗ Восток Девелопмент»,
Проектные декларации на сайте наш. дом.рф.