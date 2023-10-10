Тюменский эксперт развеял мифы об электрическом отоплении

В «Вознесенском» всем домам присвоен максимальный класс энергоэффективности А++, это означает, что расход энергии происходит примерно на 60% меньше, чем в среднем тратится в регионе при аналогичных условиях. Используя такое отопление, собственники не только экономят свои деньги, но и вносят вклад в экологию.