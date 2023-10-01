«Боимся морозов»: дом в центре Тюмени не могут подключить к отоплению по вине УК

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
По графику, отопление должны были дать в квартире еще 22 сентября, но из-за того, что летом не была проведена прочистка системы, жителям дома приходится теперь мерзнуть в квартирах.
«26.09 была оставлена заявка, чтобы стравили воздух. На что диспетчер заявила ждите четыре дня! , заявка не аварийная, раньше ни кто не будет ни чего делать. И вот эти четыре! дня прошли. Тепла так и нет. Стояк и батареи всё так же холодные. „Тюменьдорцентр“ проблему не решает», — пожаловались тюменцы.
Горожане боятся, что в рискуют остаться без тепла зимой, потому что завоздушена вся система в доме.
«Руслан Николаевич, помогите „Тюменьдорцентр“, направьте специалистов для устранения причин отсутствия тепла в квартирах. Оплату-то в платёжки за тепло в сентябре вы же нам выставите, даже не глядя на то, что услуга по факту нам не предоставлена», — обратились к главе администрации города Руслану Кухаруку горожане.
Ранее «Наш Город» писал, что жители Тобольска получили счета за коммунальные услуги по итогам сентября на круглые суммы — горожанам выставили плату за три дня отопительного сезона в размере 3 тысяч рублей.