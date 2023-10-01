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Дом в центре Тюмени не могут подключить к отоплению по вине УК

«Боимся морозов»: дом в центре Тюмени не могут подключить к отоплению по вине УК

1 октября 2023, 08:19
Фото: 1MI

Дом в центре Тюмени не могут подключить к отоплению по вине УК

Жители дома в центре Тюмени по улице 50 лет Октября остались без отопления из-за нерасторопности аварийной службы управляющей компании «Тюменьдорцентр».

По графику, отопление должны были дать в квартире еще 22 сентября, но из-за того, что летом не была проведена прочистка системы, жителям дома приходится теперь мерзнуть в квартирах.

«26.09 была оставлена заявка, чтобы стравили воздух. На что диспетчер заявила ждите четыре дня! , заявка не аварийная, раньше ни кто не будет ни чего делать. И вот эти четыре! дня прошли. Тепла так и нет. Стояк и батареи всё так же холодные. „Тюменьдорцентр“ проблему не решает», — пожаловались тюменцы.

Горожане боятся, что в рискуют остаться без тепла зимой, потому что завоздушена вся система в доме.

«Руслан Николаевич, помогите „Тюменьдорцентр“, направьте специалистов для устранения причин отсутствия тепла в квартирах. Оплату-то в платёжки за тепло в сентябре вы же нам выставите, даже не глядя на то, что услуга по факту нам не предоставлена», — обратились к главе администрации города Руслану Кухаруку горожане.

Ранее «Наш Город» писал, что жители Тобольска получили счета за коммунальные услуги по итогам сентября на круглые суммы — горожанам выставили плату за три дня отопительного сезона в размере 3 тысяч рублей.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Жалобы#Новости тюмени#Отопление#Отопительный сезон#Руслан Кухарук
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