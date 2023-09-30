«Это издевательство над людьми»: тоболякам насчитали за три дня отопления более 3 тыс

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
«Издевательство над людьми. За сентябрь в графе отопление — 3138,53 рубля. (58.2 кв) — и это за 3 дня тепла. Жесть .Зимой походу вообще „прикурим“ с цен за ЖКУ», — возмутились тоболяки в социальных сетях.
Горожане предположили, что квитанции, где сумма за отопление посчитана по нормативу, пришла жителям тех домов, где не установлены индивидуальные приборы учета.
«Тем, у кого нет прибора учета, плата за отопление раскидывается равномерными суммами на весь период отопительного сезона, с сентября по май. Те, у кого имеются счетчики, платят только за тепло, которое получают», — пояснили эксперты.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в следующем году коммунальные платежи могут вырасти почти на 10%. Такие данные указаны в прогнозе Министерства экономического развития. По данным ведомства, в июле 2024 года тарифы ЖКХ планирует проиндексировать на 9,8%.