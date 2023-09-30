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Тоболякам насчитали за три дня отопления более 3 тысяч рублей

«Это издевательство над людьми»: тоболякам насчитали за три дня отопления более 3 тыс

30 сентября 2023, 07:16
Фото: 1MI

Тоболякам насчитали за три дня отопления более 3 тысяч рублей

Жители Тобольска возмущены суммами за отопление в квитанциях ЖКХ. По словам горожан, за три дня отопительного сезона им насчитали более 3 тысяч рублей. Общая сумма в платежке составила более 7 тысяч рублей.
Фото: Типичный Тобольск
«Издевательство над людьми. За сентябрь в графе отопление — 3138,53 рубля. (58.2 кв) — и это за 3 дня тепла. Жесть .Зимой походу вообще „прикурим“ с цен за ЖКУ», — возмутились тоболяки в социальных сетях.

Горожане предположили, что квитанции, где сумма за отопление посчитана по нормативу, пришла жителям тех домов, где не установлены индивидуальные приборы учета.

«Тем, у кого нет прибора учета, плата за отопление раскидывается равномерными суммами на весь период отопительного сезона, с сентября по май. Те, у кого имеются счетчики, платят только за тепло, которое получают», — пояснили эксперты.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в следующем году коммунальные платежи могут вырасти почти на 10%. Такие данные указаны в прогнозе Министерства экономического развития. По данным ведомства, в июле 2024 года тарифы ЖКХ планирует проиндексировать на 9,8%.

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