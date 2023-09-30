«Это издевательство над людьми»: тоболякам насчитали за три дня отопления более 3 тыс

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в следующем году коммунальные платежи могут вырасти почти на 10%. Такие данные указаны в прогнозе Министерства экономического развития. По данным ведомства, в июле 2024 года тарифы ЖКХ планирует проиндексировать на 9,8%.