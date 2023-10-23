Мэрия Тюмени решает, что делать с домами на Восстания и Магнитогорской

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
Modified Сегодня, 08:14
Updated Сегодня, 08:14
В тюменской мэрии продолжают обсуждать вопрос о проведении программы комплексного развития территорий. На этот раз речь зашла о районе улиц Восстания и Магнитогорской.
Договор на расселение и застройку частного сектора был заключен с подрядчиком еще в 2016 году, но со своими обязанностями он не справился. За прошедшие годы из 13 домов были снесены всего 3.
Как сообщает «Комсомольская правда», по этой причине договор с подрядчиком был расторгнут. Теперь мэрия города ищет другие варианты. В случае, если решение о реновации будет принято, придется искать нового подрядчика.
Ранее «Наш Город» сообщал, что в скором времени жители аварийных домов в Уватском районе переедут в новостройки. Ключи от квартир люди получат уже в ноябре.