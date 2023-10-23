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Мэрия Тюмени решает, что делать с домами на Восстания и Магнитогорской

Мэрия Тюмени решает, что делать с домами на Восстания и Магнитогорской

23 октября 2023, 08:12
Фото: Антон Засимов / 1MI
Мэрия Тюмени связалась с недобросовестным подрядчиком, который не выполнил свои обязательства. После расторжения контракта власти думают, что делать с домами, подлежащими сносу.

В тюменской мэрии продолжают обсуждать вопрос о проведении программы комплексного развития территорий. На этот раз речь зашла о районе улиц Восстания и Магнитогорской.

Договор на расселение и застройку частного сектора был заключен с подрядчиком еще в 2016 году, но со своими обязанностями он не справился. За прошедшие годы из 13 домов были снесены всего 3.

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Как сообщает «Комсомольская правда», по этой причине договор с подрядчиком был расторгнут. Теперь мэрия города ищет другие варианты. В случае, если решение о реновации будет принято, придется искать нового подрядчика.

Ранее «Наш Город» сообщал, что в скором времени жители аварийных домов в Уватском районе переедут в новостройки. Ключи от квартир люди получат уже в ноябре.

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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Снос#Снос домов#Реновация#Недострой#Недобросовестные подрядчики#Любовь Селезнева
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