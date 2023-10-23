nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:17

Published Сегодня, 02:17

Modified Сегодня, 02:19

Updated Сегодня, 02:19

Жители аварийных домов в Уватском районе переедут в новостройки

Жители аварийных домов в Уватском районе переедут в новостройки

23 октября 2023, 02:17
Фото: Алена Патрушева / 1MI
Новый дом уже построен, сейчас помещения проходят регистрацию. Ключи от квартир людям выдадут уже в ноябре.

В Уватском районе продолжается расселение людей, живущих в аварийных домах. Так, в скором времени новое жилье предоставят жителям селя Демьянка: дня них простроен трехэтажный дом на 21 квартиру.

Глава района Вячеслав Елизаров отметил, что на территории дома обустроены парковочные места и детская площадка. Всего с начала года в районе ввели в эксплуатацию 6 700 квадратных метров жилья.

Жильцы ветхого общежития в Тобольске боятся, что их дом не переживет ремонт. ВИДЕО
Узнать подробнее

Сейчас жилые помещения находятся на стадии регистрации, ключи новоселы получат в ноябре.

Ранее «Наш Город» сообщал, что за последние четыре года из аварийных домов расселили более девяти тысяч тюменцев. Расселение проходит в рамках областной программы, завершить которую планируется к 2025 году.

Читайте также:
«Новостроек сотни, а живут в бараках»: как в Тюмени работает программа расселения?Программа расселения из аварийного жилья почти завершена в Тюменской областиВ Тюменской области регпрограмма расселения аварийного фонда будет выполнена досрочно
#Общество#Тюменская область#Тюменцы#Уват#Программы#Переселение#Ветхое жилье#Новостройки#Расселение#Любовь Селезнева
Подпишитесь
«Все началось с библиотеки»: как тюменка стала известной порноактрисой
20 октября, 08:19
Экс-глава тюменской ФСБ уезжает в Башкирию
21 октября, 07:00
Теперь только по праздникам? В Тюмени подорожала говядина
21 октября, 08:13
Тюменскому футболисту не платят зарплату в Казахстане больше полугода
21 октября, 07:31
«Машина времени»: лишь 1 из 100 тюменцев узнает эти городские места по архивным фото
20 октября, 07:06
Борьба со спрутом: как в Тюменской области побеждают коррупцию
19 октября, 06:01