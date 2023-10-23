Жители аварийных домов в Уватском районе переедут в новостройки

Posted Сегодня, 02:17
Published Сегодня, 02:17
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Updated Сегодня, 02:19
В Уватском районе продолжается расселение людей, живущих в аварийных домах. Так, в скором времени новое жилье предоставят жителям селя Демьянка: дня них простроен трехэтажный дом на 21 квартиру.
Глава района Вячеслав Елизаров отметил, что на территории дома обустроены парковочные места и детская площадка. Всего с начала года в районе ввели в эксплуатацию 6 700 квадратных метров жилья.
Сейчас жилые помещения находятся на стадии регистрации, ключи новоселы получат в ноябре.
Ранее «Наш Город» сообщал, что за последние четыре года из аварийных домов расселили более девяти тысяч тюменцев. Расселение проходит в рамках областной программы, завершить которую планируется к 2025 году.