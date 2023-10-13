Тюменцев выселяют из дома в центре города из-за реновации

Posted Сегодня, 04:48
Published Сегодня, 04:48
Modified Сегодня, 04:50
Updated Сегодня, 04:50
По мнению горожан, несмотря на то, что дом старый (построен в 1959 году), он расположен в центре города, поэтому сумма компенсации в 4 миллиона рублей очень маленькая.
Жительница аварийного дома Светлана рассказывает, что ей за трехкомнатную квартиру администрация предложила компенсацию в размере 4,6 миллиона рублей. С такой суммой она не согласна.
«Я переехала в этот дом 37 лет назад. В квартире проживаем я, мой сын и его семья. Мне за трехкомнатную квартиру 54 квадратных метра администрация предложила, примерно, 4,6 миллиона рублей. На эти деньги можно купить только вторичное жилье на окраине города. Почему мы должны ухудшать свои жилищные условия?», — возмутила в беседе с 72.RU Светлана Ангелова.
Виталий Муромцев живет в этом доме с 1985 года. Здесь у него четырехкомнатная квартира 68 квадратов. По его словам, за нее ему предлагают четыре миллиона рублей. Его также данная сумма не устраивает. Собственники отмечают, что при оценке недвижимости учитывались данные выписки из ЕГРЮЛ за 2008 год, по которому площадь земельного участка составляет чуть более 1 тысяч квадратных метров. Тогда как по факту площадь земли превышает 3,4 тысяч «квадратов».
В администрации Тюмени пояснили, что в постановлении от 2017 года было предусмотрено образование земельного участка площадью 3,4 тысячи квадратных метра и видом разрешенного пользования «Под существующую многоэтажку жилую застройку». Через пять лет в документ были внесены изменения для актуализации в соответствии с текущим землепользованием. Образовать земельный участок площадью 3,4 тысячи «квадратов» не удалось, поскольку земельные участки участка имеют разные виды разрешенного пользования.
«При определении размера возмещения за изымаемые жилые помещения, общей долевой собственности на земельный участок, учитывалась общая площадь земельного участка под многоквартирным домом, в отношении которого проведена постановка на государственный кадастровый учет, и постановка на учет в ЕГРН (площадь — 1003 квадратных метра)», — пояснили в администрации Тюмени.
По данным ведомства, семь собственников дома на Киевской согласились на компенсацию, четыре — нет. Отселение будет проходить через суд. Остальным жителям дома, владельцам муниципального жилья, выданы новые квартиры в Ново-Патрушево.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области выросла стоимость квартир на вторичном рынке. За последние три месяца «квадрат» подорожал на 2,6% — до 109,2 тысяч рублей. В среднем сегодня квартира стоит 5,8 миллионов рублей.