Тюменцев выселяют из дома в центре города из-за реновации

Виталий Муромцев живет в этом доме с 1985 года. Здесь у него четырехкомнатная квартира 68 квадратов. По его словам, за нее ему предлагают четыре миллиона рублей. Его также данная сумма не устраивает. Собственники отмечают, что при оценке недвижимости учитывались данные выписки из ЕГРЮЛ за 2008 год, по которому площадь земельного участка составляет чуть более 1 тысяч квадратных метров. Тогда как по факту площадь земли превышает 3,4 тысяч «квадратов».