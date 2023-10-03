В Тюменской области цены на «вторичку» выросли на 1,6%

По данным аналитиков портала «Мир квартир», в целом по России с июля по сентябрь квадратный метр и среднее предложение на вторичном рынке подорожали в 66 городах из 70, исследованных порталом. С начала года стоимость вторичной недвижимости в среднем выросла на 8,3%. И только в четырех городах цены снизились .