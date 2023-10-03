В Тюменской области цены на «вторичку» выросли на 1,6%

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
По данным аналитиков портала «Мир квартир», в целом по России с июля по сентябрь квадратный метр и среднее предложение на вторичном рынке подорожали в 66 городах из 70, исследованных порталом. С начала года стоимость вторичной недвижимости в среднем выросла на 8,3%. И только в четырех городах цены снизились .
Особенно сильно стоимость «квадрата» возросла в Перми (на 9,7%), Нижнем Тагиле (на 7,2%), Челябинске (на 5,8%), Кирове (на 5,5%), Кургане (на 4,9%). Упали цены, согласно исследованию, лишь в Пензе (на 8,8%), Сочи (на 1,8%), Ленинградской области (на 1,3%) и Краснодаре (на 0,8%).
«В конце лета покупатели, ожидавшие после повышения ключевой ставки Центробанка рост ставок по ипотеке, устроили на рынке „вторички“ кратковременный ажиотаж. Продавцы, видя выросший интерес к их объектам, быстро сориентировались в ситуации и подняли цены.Однако с октября и до конца года мы не ожидаем больше таких вспышек, поскольку банки уже подняли ставки. Полагаем, цены на вторичную недвижимость до Нового года больше не будут расти и, более того, могут начать „остывать“», — отметил генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области вырос интерес к банкротным торгам. На аукционах про продаже имущества можно приобрести недвижимость по цене от 10 до 50% ниже рыночной стоимости.