«Новостроек сотни, а живут в бараках»: как в Тюмени работает программа расселения?

На днях стало известно, что перед президентом РФ Владимиром Путиным отчитались о том, что в Тюмени построили почти 1 млн 190 тысяч квадратов жилья. Показатель в городе за год увеличился на 14,1%. Было сказано, что средняя обеспеченность тюменцев жильем составляет 31,8 квадрата на человека. Президент такую работу оценил, сказав, что «это очень здорово». Однако почему при таких объемах ввода жилья, люди до сих пор живут в аварийных домах и им постоянно говорят, что квартир нет?