«Новостроек сотни, а живут в бараках»: как в Тюмени работает программа расселения?

Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
Ежегодно власти региона хвастаются показателями, превышающими 80% по расселению аварийного жилья. Но эту красивую картинку ломает реальность, ведь местная прокуратура выявила множество нарушений, связанных с несоответствием требованиям федерального законодательства о признании домов аварийными и подлежащими сносу. А потому тысячи людей живут в домах, на которых даже смотреть страшно. Они с болью и завистью глядят на новостройки, которые сдаются сотнями. Но есть ли там место для тех, чей дом себя изжил?
Тюменские прокуроры выяснили, что на конец 2022 года 8 804 жителя Тюменской области проживают в аварийных домах. Об этом говорится в отчете прокуратуры, который имеется в распоряжении редакции. Ежегодно остро встает вопрос формирования органами местного самоуправления маневренного жилищного фонда, предназначенного, в том числе для предоставления гражданам, у которых единственные жилые помещения стали непригодными для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств.
Вдобавок, в 2022 году в ГИС ЖКХ была указана недостоверная информация. В системе числилось лишь 260 аварийных домов, однако прокурорские проверки показали — часть домов, отнесенных к числу ветхих, находится в заброшенном состоянии и не имеет собственников.
«Анализ складывающейся ситуации показывает, что в обозначенной сфере имеется ряд серьезных проблем, о чем свидетельствуют, в том числе обращения, адресованные Генеральному прокурору Российской Федерации, — подвели итог прокуроры.
Потребовала прокурорского вмешательства ситуация с неполным выполнением очередного этапа Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Тюменской области на 2019–2023 годы. До сих пор не решен вопрос формирования региональной программы, направленной на расселение аварийных домов признанных таковыми еще в 2017 году.
Жители опасаются, что их дома могут попросту не дожить до сроков расселения и попросту рухнуть. Причем городским властям в таком случае ничего не будет.
«Да, если дом рухнет, администрации города из-за этого случая ничего не грозит — ни административной, ни уголовной ответственности. Дело в том, что дом у них уже снят с учета, с баланса города», — объяснил тюменский юрист Роман Матвеев.
Но вот парадокс — если дом рухнет, то жильцов должны будут переселить в маневренный фонд, которого у нас не хватает. Вдобавок, как показывает практика, в маневренном жилье люди могут жить годами, хотя объемов нового жилья хватило бы, чтобы высвободить все эти квартиры.
На днях стало известно, что перед президентом РФ Владимиром Путиным отчитались о том, что в Тюмени построили почти 1 млн 190 тысяч квадратов жилья. Показатель в городе за год увеличился на 14,1%. Было сказано, что средняя обеспеченность тюменцев жильем составляет 31,8 квадрата на человека. Президент такую работу оценил, сказав, что «это очень здорово». Однако почему при таких объемах ввода жилья, люди до сих пор живут в аварийных домах и им постоянно говорят, что квартир нет?
Покажем на конкретном примере. Дом № 9 на улице Изумрудной остался единственным не снесенным на участке, в облезлом и прогнившем доме живут 8 семей. Дети и пенсионеры пытаются своими силами подлатать потолки и стены, чтобы хоть как-то укрепить дом, ведь ему 55 лет и он был признан аварийным еще в 2017 году. Но срок расселения изначально был обозначен — 2029 год.
Когда на проблему обратил внимание местный ОНФ и стал задавать соответствующие вопросы администрации города, Виктор Гамузов, заместитель директора городского департамента имущественных отношений, лишь пожимал плечами и говорил: «Тут надо думать, смотреть…». Жителям сказали, что квартир сейчас нет, маневренного фонда тоже.
В итоге, никто ничего не подумал и не посмотрел до тех пор, пока в дело не вмешалась прокуратура. Правоохранителям удалось передвинуть срок на 2024 год.
«Администрации необходимо разработать дорожную карту по решению таких ситуаций, которые в Тюмени не единичны», — отмечает Сергей Соловьев, член регионального штаба народного фронта, модератор тематической площадки «Жилье и городская среда».
Только за 2022 год после исков прокуратуры были сокращены сроки расселения 28 многоквартирных домов.
После разгромного отчета прокуратуры региональные власти заявили о том, что расселят дома признанные аварийными до 2017 года и вдобавок уже приступают к формированию программы расселения на следующие пять лет, в которую войдут дома, признанные аварийными по состоянию на 1 января 2022 года.
«Это дорогостоящая программа. Значительная часть аварийных домов находится в городах. Используя современные инструменты комплексного развития территорий, мы привлекаем средства инвесторов, чтобы сократить нагрузку на бюджет», — пояснил Моор.
Тюменский урбанист Никита Мельников убежден, что регион «пытается бежать впереди паровоза, но у него не получается». Ведь долгие годы проблема с аварийным жильем отодвигалась на второй план, дома и жалобы копились, а потому работа по переселению ведется с отставанием по меркам человечности.
«Каждый год говорят о том, что вот в этом году мы точно решим проблему с аварийным жильем, но ничего не меняется. Ну расселят они 2017 год, а если дом признали аварийным в январе 2018, то людям все равно придется ждать лет 5-10. Пора уже понять, что эта система не работает и нужно что-то менять. Строить дома нужно не для того, чтобы город стал миллионником и в него федералы начали вкладывать большие деньги, а для жителей, которые живут в бараках, которые вот-вот развалятся», — говорит урбанист.
Однако для властей региона и города все, как обычно, упирается в деньги, которых всегда нет. Но проблема с расселением аварийного жилья в Тюмени и области с каждым годом только усугубляется. За дорогущими новостройками, которыми так гордится регионе, стоят дома, жители которых боятся лишнего дуновения ветра.