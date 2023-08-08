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В Тюмени на набережной Туры строят 10-этажный отель

8 августа 2023, 04:12
Фото: 1MI
Сумма инвестиций в проект составляет 350 миллионов рублей.
Сюжет
Тюмень

На тюменской набережной продолжаются работы по строительству десятиэтажного здания апарт-отеля с номерами квартирного типа. Работы по возведению новой гостиницы по улице Красина начались еще два года назад.

Известно, что сумма инвестиций в строительство составляет 350 миллионов рублей. Инвестором является ООО СК «Мостдорстрой».

Согласно проектной документации, на первом этаже апарт-отеля разместятся помещения общественного назначения — банк для работы с клиентами VIP категории, ресторан на 50 посадочных мест, кафе на 25 посадочных мест, и вестибюль на входе в апарт-отель со службой ресепшн.

Со второго по девятый этаж здания будут размещены апартаменты различной планировки — всего 64. В каждом апартаменте обустроят прихожую с гардеробом, санузел, кухню, гостиную со столовой и спальные комнаты с ванными и гардеробными. Площадь варьируется от 86,23 дo 252,96 квадратных метров.

На десятом этаже спроектировано 4 апартамента большой площади. Их ограждающие стены будут выполнены из стекла с видом на реку Тура и город Тюмень.

По планам, все работы по строительству апарт-отеля будут завершены в 2025 году.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени к 2030 году в районе «Верхнеборский» появится глэмпинг-парк. К 2025 году в регионе построят два новых экоотеля с термальными источниками и SPA.

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#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Апартаменты#Отель#Строительство
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