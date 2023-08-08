В Тюмени на набережной Туры строят 10-этажный отель

Со второго по девятый этаж здания будут размещены апартаменты различной планировки — всего 64. В каждом апартаменте обустроят прихожую с гардеробом, санузел, кухню, гостиную со столовой и спальные комнаты с ванными и гардеробными. Площадь варьируется от 86,23 дo 252,96 квадратных метров.