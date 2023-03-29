Программа по расселению почти выполнена, но тюменцы продолжают жить в аварийных домах

В настоящее время осталось расселить 5 тысяч кв. метров, уже расселено свыше 140 тысяч. Как сообщает замначальника ГУС ТО Валерий Киселев, людей из ветхого жилья переселяют в новостройки с чистовой отделкой и сантехникой.