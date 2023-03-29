Программа по расселению почти выполнена, но тюменцы продолжают жить в аварийных домах

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 14:50
Updated Сегодня, 14:50
Как рассказали в ведомстве, владельцами нового жилья стали около 9 тысяч тюменцев.
Напомним, расселению подлежат жители аварийных домов, признанных таковыми до 2017 года. Программа была запущена в 2019 году.
В настоящее время осталось расселить 5 тысяч кв. метров, уже расселено свыше 140 тысяч. Как сообщает замначальника ГУС ТО Валерий Киселев, людей из ветхого жилья переселяют в новостройки с чистовой отделкой и сантехникой.
А владельцам, приватизировавшим квартиры в аварийных домах, при расселении выплачивается сумма, в соответствии с полной стоимостью их прежнего места жительства. При этом им предоставляется свобода выбора новой жилплощади.
Ранее «Наш город» сообщал, что более 8 тысяч жителей региона продолжают оставаться в аварийных домах.