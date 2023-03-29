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Posted Сегодня, 14:30

Published Сегодня, 14:30

Modified Сегодня, 14:50

Updated Сегодня, 14:50

Программа по расселению почти выполнена, но тюменцы продолжают жить в аварийных домах

29 марта 2023, 14:30
Фото: ГУС То

В Тюменской области расселение из аварийного жилья выполнено почти на 100%

В Тюменской области программу расселения из аварийного жилья выполнили почти на 97%. Об этом сообщили в Главном управлении строительства региона.

Как рассказали в ведомстве, владельцами нового жилья стали около 9 тысяч тюменцев.

Напомним, расселению подлежат жители аварийных домов, признанных таковыми до 2017 года. Программа была запущена в 2019 году.

В настоящее время осталось расселить 5 тысяч кв. метров, уже расселено свыше 140 тысяч. Как сообщает замначальника ГУС ТО Валерий Киселев, людей из ветхого жилья переселяют в новостройки с чистовой отделкой и сантехникой.

А владельцам, приватизировавшим квартиры в аварийных домах, при расселении выплачивается сумма, в соответствии с полной стоимостью их прежнего места жительства. При этом им предоставляется свобода выбора новой жилплощади.

Ранее «Наш город» сообщал, что более 8 тысяч жителей региона продолжают оставаться в аварийных домах.

«Фонда нет, но вы держитесь»: почти 9 тысяч тюменцев живут в аварийных домах
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#Елена Чебоксарова#Аварийный дом#Ветхое жилье#Аварийное жилье#Жильцы домов#Главное управление строительства#Общество#Тюменцы#Новости тюмени
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