В школе около Тюмени огромное число детей. Мест не хватает, а новую пока не строят

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 11:00
Updated Сегодня, 11:00
Село находится примерно в 12 километрах от Тюмени и его население быстро растёт.
«На сегодняшний день остро стоит вопрос в строительстве новой школы, численность учащихся увеличивается с каждым годом, в школу привозят детей со всего Старо-Тобольского тракта. Изначально здание школы было рассчитано ориентировочно на 200-250 человек, на сегодняшний день обучается практически 1000 человек», — сообщила «Нашему городу» Елена Геннадьевна.
Действующее в селе Мальково учебное учреждение находится в плохом состоянии. По несущим кирпичным стенам фасада идут трещины, частично обрушилась кирпичная кладка здания, крыльцо разваливается. На данный момент для посещения закрыты спортивный и актовый зал, они в аварийном состоянии.
На данный момент занятия физкультурой проводятся на улице. В местной администрации отмечают, что при необходимости будет использован спорткомплекс «Мальковский».
«Мы жители с. Мальково обеспокоены, тем что про строительство новой школы в нашем селе забыли! Губернатор Моор А.В. посещал школу несколько лет назад, говорил, что будет построена новая школа, только не уточнил сроки», — отметила Елена Геннадьевна.
Стоит отметить, что чиновники из администрации Тюменского района сообщили в соцсетях, что «ориентировочно в 3-4 квартале 2023 года управление образования Тюменского района подаст заявку на софинансирование разработки проектной документации для строительства школы в областной департамент образования».
В августе 2022 года (в письме № 06683) местная администрация обещала поставить вопрос о финансировании строительства новой школы при формировании бюджета на 2023 год. Деньги пока не выделены.
Местные жители надеются, что их дети будут обучаться хорошей школе. Однако на проектирование и строительство может уйти несколько лет. Точных сроков пока никто назвать не может.
Сегодня «Наш город» сообщал, что Верхнеингальская ООШ Исетского района срочно нуждается в ремонте. На данный момент сельское общеобразовательное учреждение находится в плачевном состоянии, от здания отпадает штукатурка, стены в небольших трещинах.