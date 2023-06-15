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В школе около Тюмени огромное число детей. Мест не хватает, а новую пока не строят

15 июня 2023, 10:59
Фото: Фото - Ануфриева Елена Геннадьевна

Школа в тюменском селе Мальково переполнена. Мест не хватает, а новую пока не строят

В редакцию «Нашего города» обратилась жительница села Мальково Ануфриева Елена Геннадьевна. Она сообщила об острой нехватке школ в этом районе и техническом состоянии действующих учебных заведений.
Фото: Фото - Ануфриева Елена Геннадьевна

Село находится примерно в 12 километрах от Тюмени и его население быстро растёт.

«На сегодняшний день остро стоит вопрос в строительстве новой школы, численность учащихся увеличивается с каждым годом, в школу привозят детей со всего Старо-Тобольского тракта. Изначально здание школы было рассчитано ориентировочно на 200-250 человек, на сегодняшний день обучается практически 1000 человек», — сообщила «Нашему городу» Елена Геннадьевна.

Действующее в селе Мальково учебное учреждение находится в плохом состоянии. По несущим кирпичным стенам фасада идут трещины, частично обрушилась кирпичная кладка здания, крыльцо разваливается. На данный момент для посещения закрыты спортивный и актовый зал, они в аварийном состоянии.

На данный момент занятия физкультурой проводятся на улице. В местной администрации отмечают, что при необходимости будет использован спорткомплекс «Мальковский».

«Мы жители с. Мальково обеспокоены, тем что про строительство новой школы в нашем селе забыли! Губернатор Моор А.В. посещал школу несколько лет назад, говорил, что будет построена новая школа, только не уточнил сроки», — отметила Елена Геннадьевна.

Стоит отметить, что чиновники из администрации Тюменского района сообщили в соцсетях, что «ориентировочно в 3-4 квартале 2023 года управление образования Тюменского района подаст заявку на софинансирование разработки проектной документации для строительства школы в областной департамент образования».

В августе 2022 года (в письме № 06683) местная администрация обещала поставить вопрос о финансировании строительства новой школы при формировании бюджета на 2023 год. Деньги пока не выделены.

Местные жители надеются, что их дети будут обучаться хорошей школе. Однако на проектирование и строительство может уйти несколько лет. Точных сроков пока никто назвать не может.

Сегодня «Наш город» сообщал, что Верхнеингальская ООШ Исетского района срочно нуждается в ремонте. На данный момент сельское общеобразовательное учреждение находится в плачевном состоянии, от здания отпадает штукатурка, стены в небольших трещинах.

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#Общество#Тюменцы#Школы#Обучение#Деньги#Александр Мязин
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