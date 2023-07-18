В Тюменской области регпрограмма расселения аварийного фонда будет выполнена досрочно

Posted 18 июля, 09:19
Published 18 июля, 09:19
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
Региональную программу расселения аварийного жилья, признанного таковым до 2017 года, изначально планировалось выполнить до 1 сентября 2025 года. В итоге ее завершат к концу 2023 года. В рамках программы будет расселено в общей сложности 145 тысяч квадратных метров, условия проживания улучшат свыше 9 тысяч человек.
Правительство Тюменской области приступает к формированию аналогичной программы на следующие пять лет. В нее войдут дома, признанные аварийными по состоянию на 1 января 2022 года. Планируется расселить почти 113 тысяч квадратных метров. В результате свои жилищные условия смогут улучшить более 6 тысяч человек.
«Это дорогостоящая программа. Значительная часть аварийных домов находится в городах. Используя современные инструменты комплексного развития территорий, мы привлекаем средства инвесторов, чтобы сократить нагрузку на бюджет», — отметил губернатор.
Александр Моор проверил, как идет строительство 47-квартирного дома для детей-сирот, переселенцев из аварийного жилья и малоимущих граждан, стоящих на очереди, в селе Викулово. Трехэтажный дом будет готов к заселению ориентировочно к концу 2023 года.
Затем глава региона оценил результаты капитального ремонта поликлиники Викуловской районной больницы. В медучреждении выполнена внутренняя отделка помещений, модернизированы системы водоснабжения и водоотведения. Реконструкция проведена в рамках реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». Кроме того, в рамках этой программы в 2022 и 2023 годах в больницу поступило 8 санитарных автомобилей.
Александр Моор распорядился выделить из областного бюджета 20 миллионов рублей на оснащение поликлиники современным оборудованием.