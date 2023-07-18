В Тюменской области регпрограмма расселения аварийного фонда будет выполнена досрочно

Правительство Тюменской области приступает к формированию аналогичной программы на следующие пять лет. В нее войдут дома, признанные аварийными по состоянию на 1 января 2022 года. Планируется расселить почти 113 тысяч квадратных метров. В результате свои жилищные условия смогут улучшить более 6 тысяч человек.