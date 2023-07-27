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В Тюмени построят новую поликлинику

27 июля 2023, 04:09
Фото: 1MI
У жителей тюменского микрорайона Мыс появится новая поликлиника. Об этом сообщил в ходе прямой линий глава администрации города Руслан Кухарук.
Сюжет
Тюмень

По его словам, медицинское учреждение расположится земельном участке рядом с больницей Водников.

«Жителей Мыса обслуживает поликлиника № 8. Лечебно-профилактическое учреждение имеет несколько корпусов на улицах Ватутина, Пражской, Маршака, но помещений недостаточно. Микрорайон активно застраивается. И даже довольно большая больница Водников сегодня не справляется», — отметил Руслан Кухарук.

По его словам с областным правительством уже найдена территория для строительства нового объекта здравоохранения, откорректировано градостроительная документация.

Руслан Кухарук отметил, главный вопрос сегодня — это финансирования. Поэтому при рассмотрении проекта бюджета на очередной финансовый год он будет на контроле и у регионального департамента здравоохранения, и у Главного управления строительства Тюменской области.

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Также на Мысу в перспективе будет обустроен новый детский сад — он расположится рядом со школой № 48. Там имеется земельный участок, который находится в муниципальной собственности.

«Знаем, там потребность в новом дошкольном учреждении имеется», — отметил Руслан Кухарук.

Губернатором тюменской области дано поручение ГУС по поиску подрядной организации для разработки проектной документации для строительства нового детского сада.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в районе Лесобазы появятся новые школа и детский сад в рамках реализации программы КРТ в границе улиц Камчатская — Дамбовская. Работами по застройке займется специализированный застройщик «Строительство Бизнес Коммерция Девелопмент».

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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Руслан Кухарук#Общество#Новости тюмени#Строительство#Поликлиники#Детский сад#Тюменская область
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