Итоги дня в Тюмени: вербовка осужденных на СВО, буллинг в школе, рост психзаболеваний

Posted Сегодня, 16:22
Published Сегодня, 16:22
Modified Сегодня, 16:30
Updated Сегодня, 16:30
Представители Минобороны возобновили работу по вербовке осужденных для участия в специальной военной операции. В начале октября они уже посетили несколько исправительных колоний в Тюменской области, а на днях побывали ИК №4.
Также несколько недель назад очевидцы заметили автозаки с заключенными в аэропорту Рощино. Из Тюмени их группами по 30-40 человек отправляли спецрейсом. Всего было вывезено около 300 заключенных.
Помощника ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы Дмитрия Репина подозревают в плагиате кандидатской диссертации, которую он защитил 11 лет назад.
С заявлением на него в диссертационный совет обратились профессор А. Ростовцев и кандидат физико-математических наук А. Заякин. Заседание по вопросу лишения ученой степени Репина состоится уже завтра, 18 октября, в Тюменском индустриальном институте.
Пятиклассник престижной гимназии Тюмени боится ходить на занятия из-за буллинга
Ученик пятого класса тюменской гимназии №83 боится ходить на уроки. По словам его мамы, недавно ее сына избили его же одноклассники. Родители обратились к руководству школы, но хулиганов так никто и не приструнил — они продолжают травить мальчика и угрожать ему.
Зато по факту ЧП в гимназии провели собрание.
«Собрание не удалось. Так как соцпедагог просто столкнул лбами родителей и начал выяснять, кто виноват и кто первый начал. 13 октября я подала заявление в Следственный комитет и департамент образования. По сей день ничего не поменялось, даже не начата проверка. А ведь прошло уже четыре дня», — сетует тюменка.
Розничные магазины «Монетка» перешли под управление «Ленты». В общей сложности питерская компания приобрела более двух тысяч торговых точек «Монетки» на Урале и в Западной Сибири.
К слову, названия своим новым магазинам «Лента» менять не будет.
С каждым годом в регионе число больных с психическими расстройством становится больше. Поэтому медики советуют тюменцам внимательнее относиться к своему ментальному здоровью. Но не в коем случае не ставить самостоятельно диагнозы себе и другим, особенно по одному симптому. Ведь даже галлюцинация — еще не повод для подозрений на психическое расстройство. Возможно это просто усталость или стресс, или даже последствия ковида.
Врачей тоже бояться не надо. Со многими ментальными проблемами можно справиться, если перестать верить мифам и слухам и своевременно обратиться за помощью.