Итоги дня в Тюмени: вербовка осужденных на СВО, буллинг в школе, рост психзаболеваний

С каждым годом в регионе число больных с психическими расстройством становится больше. Поэтому медики советуют тюменцам внимательнее относиться к своему ментальному здоровью. Но не в коем случае не ставить самостоятельно диагнозы себе и другим, особенно по одному симптому. Ведь даже галлюцинация — еще не повод для подозрений на психическое расстройство. Возможно это просто усталость или стресс, или даже последствия ковида.