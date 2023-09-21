Тюменские ученые проведут эксперименты по продлению жизни до 120 лет

Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
Основные проблемы кроются в дороговизной клинических испытаний. Проблему думают решить с помощью добровольцев, сообщает издание NEFT.
Для исследований нужны коло 300 волонтеров-помощников и еще 1000 добровольцев-испытателей из разных городов Тюменской области. У них будут измерять биологический и календарный возраст. Добровольцы будут испытывать на себе различные методики омоложения. Один из них — употребление семян укропа, которые снижают артериальное давление.
Повторные измерения учёные проведут уже после экспериментов и соберут статистику.