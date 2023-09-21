Тюменские ученые проведут эксперименты по продлению жизни до 120 лет

Для исследований нужны коло 300 волонтеров-помощников и еще 1000 добровольцев-испытателей из разных городов Тюменской области. У них будут измерять биологический и календарный возраст. Добровольцы будут испытывать на себе различные методики омоложения. Один из них — употребление семян укропа, которые снижают артериальное давление.