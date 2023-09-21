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Posted Сегодня, 13:05

Published Сегодня, 13:05

Modified Сегодня, 13:05

Updated Сегодня, 13:05

Тюменские ученые проведут эксперименты по продлению жизни до 120 лет

Тюменские ученые проведут эксперименты по продлению жизни до 120 лет

21 сентября 2023, 13:05
Фото: NEFT
Тюменские медики и учёные проводят исследования по увеличению продолжительности жизни человека. «Волонтеры долголетия» рассчитывают, что могут воплотить в жизнь свою задумку — прожить 120 лет.

Основные проблемы кроются в дороговизной клинических испытаний. Проблему думают решить с помощью добровольцев, сообщает издание NEFT.

Для исследований нужны коло 300 волонтеров-помощников и еще 1000 добровольцев-испытателей из разных городов Тюменской области. У них будут измерять биологический и календарный возраст. Добровольцы будут испытывать на себе различные методики омоложения. Один из них — употребление семян укропа, которые снижают артериальное давление.

Повторные измерения учёные проведут уже после экспериментов и соберут статистику.

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#Общество#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы#Ученые
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