Буллинг в школе: в тюменской гимназии избили пятиклассника

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
Modified Сегодня, 07:51
Updated Сегодня, 07:51
По словам мамы мальчика, инцидент произошел неделю назад. При этом администрация школы была в курсе произошедшего, но действий никаких предпринято не было — родителям пострадавшего школьника даже не позвонили. Ребенка просто отправили домой.
«После того, как сын пришел домой и обо всем рассказал, мы поехали в травматологию — на виске образовалась гематома. Медики поставили диагноз „Ушиб мягких тканей“. После этого мы написали заявление в полицию в ПДН», — сообщила мама школьника.
По ее словам, 12 октября состоялось собрание по факту произошедшего. Правда, на нем присутствовали лишь родитель одного школьника, участника драки, и социальный педагог.
«Собрание не удалось. Так как соцпедагог просто столкнул лбами родителей и начал выяснять, кто виноват и кто первый начал. 13 октября я подала заявление в Следственный комитет и департамент образования. По сей день ничего не поменялось, даже не начата проверка. А ведь прошло уже четыре дня», — рассказала мама мальчика «Нашему Городу».
По словам родительницы, буллинг ее ребенка продолжается. Накануне четверо одноклассников вновь преследовали ее сына до дома. Более того, после стучали в дверь палками на протяжении продолжительного времени.
«Сейчас ребенок находится дома, потому что я не выпускаю его в школу. Потому что каждый раз он мне звонит на переменах и рассказывает, что его вновь буллят. Школу не будет посещать до тех пор, пока ПДН и администрация не решат данную проблему», — отметила мама пострадавшего школьника.
По ее словам, на обидчиков сына также жалуются родители и других учеников. Правда, по какой-то причине пока юным агрессорам все сходит с рук.
Получить оперативный комментарий от руководства гимназии № 83 не удалось. «Наш Город» направил запрос в УМВД по Тюменской области. Официальные комментарии ожидаются.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в школе № 94 во время массовой драки учащемуся шестого класса сломали нос. Ребенку пришлось делать операцию. Проверку по факту произошедшего провела прокуратура. Администрацией школы в настоящее время принимаются меры, направленные на налаживание отношений в детском коллективе