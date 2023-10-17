Вуз Тюмени может лишить экс-директора филиала РАНХиГС ученой степени из-за плагиата

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Поводом для этого послужили подозрения в плагиате кандидатской диссертации «Социальные технологии в системе управления трудоустройством выпускников российских учреждений высшего профессионального образования», защищенной 11 лет назад.
Заявление о лишении кандидата социологических наук Дмитрия Репина ученой степени подали профессор А. Ростовцев и кандидат физико-математических наук А. Заякин. Вопрос о лишении ученой степени рассмотрят в Тюмени в среду, 18 октября.
Известно, что Дмитрий Репин возглавлял Уральский институт управления РАНХиГС с августа 2018 года, в ноябре 2019 года занял должность советника ректора академии Владимира Мау. На данный омет трудится в Институте управления и регионального развития. В 2016 году был награжден почетной грамотой Академии при президенте Российской Федерации, в 2017 году — почетной грамотой Министерства образования и науки РФ.
Ранее «Наш Город» писал, что должность главы департамента образования и науки Тюменской области покинула Дина Горковец, проработавшая руководителем ведомства менее года. Она перешла на работу в администрацию Тюмени и заняла кресло заместителя главы города.