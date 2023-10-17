Вуз Тюмени может лишить экс-директора филиала РАНХиГС ученой степени из-за плагиата

Известно, что Дмитрий Репин возглавлял Уральский институт управления РАНХиГС с августа 2018 года, в ноябре 2019 года занял должность советника ректора академии Владимира Мау. На данный омет трудится в Институте управления и регионального развития. В 2016 году был награжден почетной грамотой Академии при президенте Российской Федерации, в 2017 году — почетной грамотой Министерства образования и науки РФ.