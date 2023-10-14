«Здесь опаснее, чем на передовой»: участник СВО обвинил охранников бара в избиении

По словам девушки, военный сразу, как пришел, подсел за столик к гостям — мешал им отдыхать, плевался. Когда она попросила его покинуть заведение, он «обложил» в ответ трехэтажным матом. Также попытался плюнуть в нее, но промахнулся и попал в одного из гостей. В итоге вместе с ним они и вышли на улицу — охрана кафе военного не тронула и пальцем.