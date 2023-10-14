«Здесь опаснее, чем на передовой»: участник СВО обвинил охранников бара в избиении

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
Однако по неизвестной причине персонал заведения проявил агрессию — охрана заведения потребовала у мужчины, чтобы он покинул кафе, несмотря на то, что последний внес депозит в размере 500 рублей.
«Я зашел, сделал заказ, сел за дальний столик, чтобы никому не мешать. Но, по всей видимости, персоналу заведения не понравилось то, что я несколько раз чихнул (недавно переболел ОРВИ). Поэтому меня попросили покинуть заведение. Я не стал сопротивляться, пошел в гардероб одеваться. Попросил вернуть депозит в у администратора, в ответ она только нахамила с использованием нецензурных слов», — рассказал «Нашему Городу» военный.
По его словам, именно администратор стала зачинщицей конфликта.
«Я не знаю, что она сказала охранникам, я ей только сделал замечание, что со взрослыми людьми нужно общаться уважительно, что я являюсь ветераном боевых действий. Но охрана заведения меня уже окружила, один из охранников внезапно ударил меня в лицо», — сообщил боец.
По его словам, после произошедшего он вызвал на место ЧП полицию. Правда, силовики предложили военному самостоятельно приехать в отделение. Там составили заявление и дали направление во 2-ю городскую больницу. В больнице сняли побои, оказали медпомощь и отправили военного домой.
По его словам, через неделю он должен был поехать в зону СВО, но теперь отправка на Украину под вопросом. Военный задается вопросом, должен ли он рисковать своей жизнью и защищать таких людей.
«Прихожу к выводу, что здесь, в мирной жизни, опаснее, чем на передовой. Пока окончательное решение еще не принял — время подумать у меня есть», — сообщил боец.
Между тем, в баре озвучили свою точку зрения по факту произошедшего. По словам владелицы кафе, в тот день она сама стояла на входе в заведение — встречала и провожала гостей.
«Мужчина был нетрезв. Изначально его предупредили, что если он будет мешать посетителям заведения отдыхать, его попросят покинуть бар», — сообщила руководитель заведения «Нашему Городу».
По словам девушки, военный сразу, как пришел, подсел за столик к гостям — мешал им отдыхать, плевался. Когда она попросила его покинуть заведение, он «обложил» в ответ трехэтажным матом. Также попытался плюнуть в нее, но промахнулся и попал в одного из гостей. В итоге вместе с ним они и вышли на улицу — охрана кафе военного не тронула и пальцем.
«Если честно, то я до сих пор не могу отойти от такого отношения — за все время работы в сфере общепита с таким сталкивают впервые. Мне очень неприятна эта ситуация, тем более у меня супруг сейчас сам находится в зоне специальной военной операции», — посетовала руководитель кафе.
И добавила, что не уверена даже в том, что военного избил гость заведения. Вполне вероятно, что первый мог подраться с кем-либо еще после этого. В настоящее время в произошедшем разбираются сотрудники полиции.