nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:18

Published Сегодня, 10:18

Modified Сегодня, 10:20

Updated Сегодня, 10:20

Тюменские водители массово нарушают ПДД. Видео

Тюменские водители массово нарушают ПДД. Видео

14 октября 2023, 10:18
Фото: 1MI
В Тюмени водители, в том числе общественного транспорта, массово нарушают правила дорожного движения. Буквально за пару минут на улице Калинина было зафиксировано более десятка нарушений.
Видео: car72

В их числе — выезд на полосу встречного движения, проезд на запрещающий сигнал светофора и т. д.

По данным ГИБДД Тюменской области, с начала года камеры дорогах региона зафиксировали около 800 тысяч нарушений правил дорожного движения. Большая часть из них — превышение скорости (745 тысяч случаев), проезд по полосе движения, предназначенной для общественного транспорта (15 тысяч случаев), игнорирование пешеходов (237 случаев). Кроме того, тысячи раз тюменцы проехали на запрещающий сигнал светофора.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени сегодня утром водитель автомобиля Daewoo Nexia, не заметив дорожных знаков, упал в яму выкопанную дорожными рабочими. ДТП произошло в районе перекрестка улиц Харьковской и Одесской. В аварии никто не пострадал.

Читайте также:
Тюменские власти заплатят более 44 миллионов рублей за ремонт крыльца ДрамтеатраТюменские синоптики рассказали, когда в городе выпадет первый снегЖители тюменской Успенки, чьи дома пострадали из-за пожаров, отмечают новоселье
#Общество#Видео#Происшествия#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Нарушения#Безопасность на дорогах#ПДД
Подпишитесь
Тюменцам рассказали, как получить идеальные осенние снимки
Вчера, 11:01
Разделились на два лагеря: тюменцы поспорили о запрете цирков с животными
Вчера, 06:40
«Не для слабонервных»: тест на знание селебрити из Тюменской области
Вчера, 10:13
«Осторожно, ребенок»: почему в Тюменской области растет число ДТП с детьми
Вчера, 09:23
«Сильно ударит в голову»: в Тюмени ожидаются мощные магнитные бури
Вчера, 07:37
«Был сложный бой»: про подвиг погибшего на СВО тюменского казака рассказала его жена
Вчера, 14:48