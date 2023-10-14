Тюменские водители массово нарушают ПДД. Видео

По данным ГИБДД Тюменской области, с начала года камеры дорогах региона зафиксировали около 800 тысяч нарушений правил дорожного движения. Большая часть из них — превышение скорости (745 тысяч случаев), проезд по полосе движения, предназначенной для общественного транспорта (15 тысяч случаев), игнорирование пешеходов (237 случаев). Кроме того, тысячи раз тюменцы проехали на запрещающий сигнал светофора.