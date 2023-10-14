Тюменские водители массово нарушают ПДД. Видео

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
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В их числе — выезд на полосу встречного движения, проезд на запрещающий сигнал светофора и т. д.
По данным ГИБДД Тюменской области, с начала года камеры дорогах региона зафиксировали около 800 тысяч нарушений правил дорожного движения. Большая часть из них — превышение скорости (745 тысяч случаев), проезд по полосе движения, предназначенной для общественного транспорта (15 тысяч случаев), игнорирование пешеходов (237 случаев). Кроме того, тысячи раз тюменцы проехали на запрещающий сигнал светофора.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени сегодня утром водитель автомобиля Daewoo Nexia, не заметив дорожных знаков, упал в яму выкопанную дорожными рабочими. ДТП произошло в районе перекрестка улиц Харьковской и Одесской. В аварии никто не пострадал.