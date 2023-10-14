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Жители Тюменской области потратили на платные услуги за месяц 14,1 миллиард рублей

Жители Тюменской области потратили на платные услуги за месяц 14,1 миллиард рублей

14 октября 2023, 10:43
Фото: 1MI
В Тюменской области побит очередной рекорд по объему полученных платных услуг. В августе жители региона потратили на оплату услуг более 14 миллиардов рублей, тогда как зимой траты составляли около 13 миллиардов.

В целом с начала года каждый тюменец потратил в месяц 8,5 тысяч рублей на платные услуги. Всего за восемь месяцев общий чек превысил 109,7 миллиардов рублей. Это на 3,4% больше, чем год назад.

По информации Тюменьстата, рост расходов обусловлен увеличением стоимости услуг. В частности, с начала года услуги зарубежного туризма подорожали на 45,8%, ветеринарные услуги — на 12,5%. Стоимость услуг банков повысилась на 12%, медицинских услуг — на 9%, образования — на 7,9%, телекоммуникационные — на 4,8%, жилищные и коммунальные услуги — на 3%.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с начала года стоимость сахара поднялась более чем на 22%. На 10% подорожали мясо и птица.

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