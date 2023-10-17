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В деле о резонансной драке между тюменцами и мигрантами появился новый поворот

В Тюмени произошла массовая драка с мигрантами из Узбекистана. Кто виноват?

17 октября 2023, 08:35
Фото: 1MI

В деле о резонансной драке между тюменцами и мигрантами появился новый поворот

Драка, произошедшая десять дней назад в Тюмени в микрорайоне Ново-Патрушево, обрастает новыми подробностями. Как выяснилось, участие в массовой потасовке принимали, в том числе, мигранты из Узбекистана.
Сюжет
Драка
Видео: тг-канал Тюмень

По словам источников, в ночь с 7 на 8 октября четверо граждан Узбекистана после употребления алкогольных напитков пошли прогуляться по Ново-Патрушево. На улице Павла Шарова к ним подошли шестеро молодых людей в возрасте от 16 до 18 лет и начали провоцировать иностранцев на конфликт. В итоге произошла массовая драка, пишет Ура.Ру.

Одному из участников потасовки пришлось обращаться к медикам за помощью. Кроме того, видеоролик с конфликтом разлетелся по всем тюменским пабликам, чем привлек внимание сотрудников правоохранительных органов.

Личности всех нападавших были установлены и уже допрошены. Зачинщиками конфликта оказались местные жители.

«12 октября потерпевший обратился в полицию и попросил, чтобы рассмотрение материалов административного дела в отношении нападавших по ст. 6.1.1 КоАП РФ — побои, было остановлено. Рассмотрением указанного дела занимались в ОУР отдела полиции №1 УМВД России по г. Тюмени», — пояснил инсайдер.

В ближайшее время силовики намерены организовать на микрорайона Ново-Патрушево профилактические рейды.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в гимназии № 83 избили пятиклассника. Побои ребенку нанесли его же одноклассники. В настоящее время родители уже подали заявление в полицию по факту произошедшего ЧП.

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