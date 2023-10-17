В Тюмени произошла массовая драка с мигрантами из Узбекистана. Кто виноват?

По словам источников, в ночь с 7 на 8 октября четверо граждан Узбекистана после употребления алкогольных напитков пошли прогуляться по Ново-Патрушево. На улице Павла Шарова к ним подошли шестеро молодых людей в возрасте от 16 до 18 лет и начали провоцировать иностранцев на конфликт. В итоге произошла массовая драка, пишет Ура.Ру.