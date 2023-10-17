В Тюмени произошла массовая драка с мигрантами из Узбекистана. Кто виноват?

Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
Modified Сегодня, 08:37
Updated Сегодня, 08:37
По словам источников, в ночь с 7 на 8 октября четверо граждан Узбекистана после употребления алкогольных напитков пошли прогуляться по Ново-Патрушево. На улице Павла Шарова к ним подошли шестеро молодых людей в возрасте от 16 до 18 лет и начали провоцировать иностранцев на конфликт. В итоге произошла массовая драка, пишет Ура.Ру.
Одному из участников потасовки пришлось обращаться к медикам за помощью. Кроме того, видеоролик с конфликтом разлетелся по всем тюменским пабликам, чем привлек внимание сотрудников правоохранительных органов.
Личности всех нападавших были установлены и уже допрошены. Зачинщиками конфликта оказались местные жители.
«12 октября потерпевший обратился в полицию и попросил, чтобы рассмотрение материалов административного дела в отношении нападавших по ст. 6.1.1 КоАП РФ — побои, было остановлено. Рассмотрением указанного дела занимались в ОУР отдела полиции №1 УМВД России по г. Тюмени», — пояснил инсайдер.
В ближайшее время силовики намерены организовать на микрорайона Ново-Патрушево профилактические рейды.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в гимназии № 83 избили пятиклассника. Побои ребенку нанесли его же одноклассники. В настоящее время родители уже подали заявление в полицию по факту произошедшего ЧП.