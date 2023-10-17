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Updated Сегодня, 04:30

У тюменцев проснулся интерес к перцовым газовым баллончикам

У тюменцев проснулся интерес к перцовым газовым баллончикам

17 октября 2023, 04:28
Фото: Антон Цепилов / 1MI
Люди часто покупают перцовки в подарок к Новому году. С чем связано увеличение спроса сейчас — не понятно.

Тюменцы внезапно заинтересовались газовыми баллончиками: спрос на данное средство самообороны увеличился на четверть. Об этом изданию «URA.ru» рассказал владелец специализированного магазина.

«Если сравнивать август и сентябрь 2023 года, то продажи газовых баллончиков выросли примерно на 25 процентов. Некоторые жители города берут баллончики сразу на всю семью: то есть, по 4-5 штук в одни руки. Обычно такой ажиотажный спрос возникает перед Новым годом, когда покупатели берут перцовку в подарок. С чем он связан сейчас — не совсем понятно», — поделился собеседник с изданием.

От отметил, что много тюменцев заинтересованы травматическим оружием, но для его приобретения и хранения нужна лицензия.

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#Общество#Экономика#Тюмень#Покупательский спрос#Тюменская область#Тюменцы#Покупка-продажа#Продажа#Самооборона#Любовь Селезнева
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