У тюменцев проснулся интерес к перцовым газовым баллончикам

Posted Сегодня, 04:28
Published Сегодня, 04:28
Modified Сегодня, 04:30
Updated Сегодня, 04:30
Тюменцы внезапно заинтересовались газовыми баллончиками: спрос на данное средство самообороны увеличился на четверть. Об этом изданию «URA.ru» рассказал владелец специализированного магазина.
«Если сравнивать август и сентябрь 2023 года, то продажи газовых баллончиков выросли примерно на 25 процентов. Некоторые жители города берут баллончики сразу на всю семью: то есть, по 4-5 штук в одни руки. Обычно такой ажиотажный спрос возникает перед Новым годом, когда покупатели берут перцовку в подарок. С чем он связан сейчас — не совсем понятно», — поделился собеседник с изданием.
От отметил, что много тюменцев заинтересованы травматическим оружием, но для его приобретения и хранения нужна лицензия.