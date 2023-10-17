У тюменцев проснулся интерес к перцовым газовым баллончикам

Люди часто покупают перцовки в подарок к Новому году. С чем связано увеличение спроса сейчас — не понятно.

Тюменцы внезапно заинтересовались газовыми баллончиками: спрос на данное средство самообороны увеличился на четверть. Об этом изданию «URA.ru» рассказал владелец специализированного магазина. «Если сравнивать август и сентябрь 2023 года, то продажи газовых баллончиков выросли примерно на 25 процентов. Некоторые жители города берут баллончики сразу на всю семью: то есть, по 4-5 штук в одни руки. Обычно такой ажиотажный спрос возникает перед Новым годом, когда покупатели берут перцовку в подарок. С чем он связан сейчас — не совсем понятно», — поделился собеседник с изданием. От отметил, что много тюменцев заинтересованы травматическим оружием, но для его приобретения и хранения нужна лицензия. Читайте также: «Вахтер или супермен»: кто и как охраняет школы и детские сады в Тюмени без оружия? В Тюменской области усилили контроль за оборотом оружия в связи со спецоперацией В Тюменской области вырос спрос на обручальные кольца