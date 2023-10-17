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Живодера из тюменской Демьянки, убившего пса, задержали

Живодера из тюменской Демьянки, убившего пса, задержали

17 октября 2023, 10:38
Фото: 1MI
Сотрудники УМВД по Тюменской области установили личность живодера из поселка Демянка, жестоко убившего собаку. Как сообщили «Нашему Городу» в пресс-службе УМВД по Тюменской области, в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 245 УК РФ «Жестокое обращение с животным».
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Живодер

Санкции статьи предусматривают в том числе лишение свободы на срок до трех лет.

«По факту произошедшего ЧП организована проверка», — пояснили в УМВД.

Как стало известно редакции «Нашего Города» от собственного источника, живодером является местный житель 1986 года рождения. По словам изверга, убийство пса он совершил в состоянии алкогольного опьянения.

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Напомним, 37-летний мужчина перерезал животному горло, после чего выбросил труп собаки в мусорный бак. Видео с жестоким действом селянина попало в объективы видеокамер.

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