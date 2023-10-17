Живодера из тюменской Демьянки, убившего пса, задержали

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
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Updated Сегодня, 10:40
Санкции статьи предусматривают в том числе лишение свободы на срок до трех лет.
«По факту произошедшего ЧП организована проверка», — пояснили в УМВД.
Как стало известно редакции «Нашего Города» от собственного источника, живодером является местный житель 1986 года рождения. По словам изверга, убийство пса он совершил в состоянии алкогольного опьянения.
Напомним, 37-летний мужчина перерезал животному горло, после чего выбросил труп собаки в мусорный бак. Видео с жестоким действом селянина попало в объективы видеокамер.