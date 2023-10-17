Живодера из тюменской Демьянки, убившего пса, задержали

Сотрудники УМВД по Тюменской области установили личность живодера из поселка Демянка, жестоко убившего собаку. Как сообщили «Нашему Городу» в пресс-службе УМВД по Тюменской области, в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 245 УК РФ «Жестокое обращение с животным».

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