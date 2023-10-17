Сеть гипермаркетов «Лента» купила тюменские магазины «Монетка»

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
«Лента» — четвертая по размеру выручки сеть магазинов в России. Компания приобрела сеть «Монетка», под управлением которой находятся 2120 торговых точек на Урале и в Западной Сибири.
Как сообщают в пресс-службе компании «Лента», название магазинов останется прежним. Решение о приобретении «Монетки» стало частью стратегии по завоеванию лидерства в сегменте торговли.
В 2022 году выручка «Монетки» составила 177.8 миллиарда рублей. Темпы развития данной сети одни из самых высоких на рынке: в прошлом году они достигли 29 процентов. В общей сложности под управление «Ленты» перешли 606 тысяч квадратных метров торговых помещений.