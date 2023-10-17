Сеть гипермаркетов «Лента» купила тюменские магазины «Монетка»

В 2022 году выручка «Монетки» составила 177.8 миллиарда рублей. Темпы развития данной сети одни из самых высоких на рынке: в прошлом году они достигли 29 процентов. В общей сложности под управление «Ленты» перешли 606 тысяч квадратных метров торговых помещений.