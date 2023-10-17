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"Ленте" достались 606 тысяч квадратных метров торговых площадей

Сеть гипермаркетов «Лента» купила тюменские магазины «Монетка»

17 октября 2023, 09:09
Фото: 1MI
"Ленте" достались 606 тысяч квадратных метров торговых площадей
«Монетка» — одна из самых больших розничных сетей в России. Теперь 2120 магазинов перешли под управление «Ленты».

«Лента» — четвертая по размеру выручки сеть магазинов в России. Компания приобрела сеть «Монетка», под управлением которой находятся 2120 торговых точек на Урале и в Западной Сибири.

Как сообщают в пресс-службе компании «Лента», название магазинов останется прежним. Решение о приобретении «Монетки» стало частью стратегии по завоеванию лидерства в сегменте торговли.

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В 2022 году выручка «Монетки» составила 177.8 миллиарда рублей. Темпы развития данной сети одни из самых высоких на рынке: в прошлом году они достигли 29 процентов. В общей сложности под управление «Ленты» перешли 606 тысяч квадратных метров торговых помещений.

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#Экономика#Тюменская область#Покупка-продажа#Магазины#Лента#Торговля#Монетка#Любовь Селезнева
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