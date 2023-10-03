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Posted Сегодня, 12:06

Published Сегодня, 12:06

Modified Сегодня, 12:06

Updated Сегодня, 12:06

Курятина опять подорожает

В магазинах Тюмени резко увеличилась оптовая цена на курятину

3 октября 2023, 12:06
Фото: 1MI
Курятина опять подорожает
В ближайшее время цены могут повысить и для покупателей. Рост составил почти 15%.

По данным «Нашего города», в начале октября поставщики отгружали тушку курицы по 190 рублей. Уже в магазинах её покупают за 230 — 250 рублей за килограмм. Ожидается, что цены на курицу для покупателей вырастут на 30-35 рублей уже на следующей неделе.

Стоит отметить, что на этой неделе ФАС уже второй раз в этом году запросила у крупных производителей обоснование в росте цен на курятину. В начале сентября «Наш город» сообщал, что в областной столице за последний год серьёзно подорожала мясная продукция. Цены на курицу повысились примерно на 21%, это вызвало вопросы у антимонопольщиков.

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