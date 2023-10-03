В магазинах Тюмени резко увеличилась оптовая цена на курятину

Стоит отметить, что на этой неделе ФАС уже второй раз в этом году запросила у крупных производителей обоснование в росте цен на курятину. В начале сентября «Наш город» сообщал, что в областной столице за последний год серьёзно подорожала мясная продукция. Цены на курицу повысились примерно на 21%, это вызвало вопросы у антимонопольщиков.