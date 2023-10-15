Тюменские магазины подняли цены на зимнюю резину более чем на 2 тысячи рублей

Если еще в конце сентября шины Ikon модели Nordman 7 SUV 215/55 R18 99T можно было приобрести за 13,2 тысячи рублей, то сегодня — за 13,7 тысяч. По информации портала «Дром», в сентябре стоимость новых зимних шин увеличилась на 60%, подержанных — на 32%. При этом число предложений сократилось более чем на 10% в связи с уходом из России японских и европейских брендов.