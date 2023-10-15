Тюменские магазины подняли цены на зимнюю резину более чем на 2 тысячи рублей

Posted Сегодня, 06:05
Published Сегодня, 06:05
Modified Сегодня, 06:07
Updated Сегодня, 06:07
В Тюмени подорожала зимняя резина. За последние две недели стоимость комплекта выросла в цене более чем на 2 тысячи рублей.
Если еще в конце сентября шины Ikon модели Nordman 7 SUV 215/55 R18 99T можно было приобрести за 13,2 тысячи рублей, то сегодня — за 13,7 тысяч. По информации портала «Дром», в сентябре стоимость новых зимних шин увеличилась на 60%, подержанных — на 32%. При этом число предложений сократилось более чем на 10% в связи с уходом из России японских и европейских брендов.
Впрочем, рынок начинают заполнять китайские производители. По словам директора по административно-хозяйственной деятельности ООО «Байкал-Сервис ТК» Александра Разина, сейчас на рынке России присутствуют производители шин из Кореи, Индии, Китая, России.
«Китайские производители шин, Triangle, Linglong, Wanli, занимают весомую долю на рынке благодаря своей доступности. Корейские производители, Hankook, Kumho, Nexen, также пользуются популярностью у автовладельцев. Некоторые российские производители, такие как Cordiant, Kama, Amtel, имеют свою постоянную аудиторию на рынке благодаря своей доступности и приемлемому качеству продукции», — сообщил эксперт РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в два раза увеличился спрос на китайские модели автомобилей. Самой востребованной моделью стала Chery Tiggo 4 Pro, на второй позиции — Chery Tiggo 7 Pro Max, а на третьей — Geely Coolray.