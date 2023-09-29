В магазинах Тюмени дорожают фрукты и курятина

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
Стоимость апельсин приближается к 90 рублям, за последнее время фрукты существенно подорожали. Похожая ситуация и с местной курятиной, цены на мясо тоже растут.
«Тюменская курица теперь больших денег стоит, теперь покупаем привозную по приемлемым ценам», — отмечает тюменка Светлана В.
Ранее «Наш город» отмечал, что стоимость курицы увеличилась с начала года до 220 рублей за килограмм. В 2022 году средняя цена составляла 200 рублей.