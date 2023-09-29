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Published Сегодня, 11:27

Modified Сегодня, 11:28

Updated Сегодня, 11:28

Цены в продуктовых магазинах

В магазинах Тюмени дорожают фрукты и курятина

29 сентября 2023, 11:27
Фото: 1MI
Цены в продуктовых магазинах
В тюменских магазинах бананы уже по 100 рублей. В июле их можно было взять за 86 рубле за килограмм. Мандарины подорожали почти 200 рублей.

Стоимость апельсин приближается к 90 рублям, за последнее время фрукты существенно подорожали. Похожая ситуация и с местной курятиной, цены на мясо тоже растут.

«Тюменская курица теперь больших денег стоит, теперь покупаем привозную по приемлемым ценам», — отмечает тюменка Светлана В.

Ранее «Наш город» отмечал, что стоимость курицы увеличилась с начала года до 220 рублей за килограмм. В 2022 году средняя цена составляла 200 рублей.

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