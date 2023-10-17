В Тюменской области растет заболеваемость серьезными психическими расстройствами

Принудительное лечение применяется, когда пациент отказывается от терапии и посещений доктора. Но отправить его в стационар может только суд — не врач.

Еще один миф, который развенчала Елена Онегина, утверждение, что все шизофреники опасны. Она утверждает, что на самом деле, такие больные чаще становятся жертвами агрессии, чем абьюзерами.