В Тюменской области растет заболеваемость серьезными психическими расстройствами

Posted Сегодня, 10:57
Published Сегодня, 10:57
Modified Сегодня, 12:04
Updated Сегодня, 12:04
По данным регионального депздрава, в 2020 году таких пациентов в области было 34 902, в 2021 году — 35 031, в 2022 их уже стало 35 653.
Психическим расстройствам подвержены в равной степени мужчины и женщины всех возрастных групп. Шизофрения — это такое же хроническое заболевание, как сахарный диабет и его можно и нужно лечить, пишет 72.ру со слов врача-психиатра Елены Онегиной.
Доктор советует внимательнее относиться к своему ментальному здоровью, не ставить себе и другим «страшный» диагноз по одному симптому. К примеру, галлюцинации могут возникнуть у вполне здоровых людей, в моменты, когда они испытывают сильную усталость или тревогу.
Также Елена Онегина призывает не отказываться от помощи врача-психиатра из-за страха быть поставленным на учетом.
«Это мой любимый миф. Вообще понятия учета нет уже довольно давно. В прошлом году вышел приказ, который определяет порядок и виды наблюдения за людьми, страдающими хроническими психическими расстройствами. То есть когда длительное время тяжело протекает заболевание, с кратковременными ремиссиями — определяются виды наблюдений. Например, раз в месяц приглашают в диспансер. Именно приглашают, а не заставляют», — пояснила эксперт.
Принудительное лечение применяется, когда пациент отказывается от терапии и посещений доктора. Но отправить его в стационар может только суд — не врач.
Еще один миф, который развенчала Елена Онегина, утверждение, что все шизофреники опасны. Она утверждает, что на самом деле, такие больные чаще становятся жертвами агрессии, чем абьюзерами.